Kante Müslüman mı? Dini inancı merak edilen Kante, kişiliği ile takdir topluyor

Süper Lig’in yeni sezonunda Fenerbahçe forması giyecek olan N’Golo Kante, uluslararası futbolun en tanınan isimleri arasında bulunuyor. Fransız futbolcunun İstanbul’a uzanan kariyer yolculuğu, yalnızca sportif başarılarla değil, yaşam öyküsüyle de dikkat çekiyor.

KANTE KİMDİR, ASLEN NERELİ?

29 Mart 1991 tarihinde Paris’te dünyaya gelen N’Golo Kante, Malili göçmen bir ailenin çocuğu olarak Fransa’da büyüdü. Ailesi 1980 yılında Mali’den Fransa’ya göç etmiş, Kante ise çocukluğunu küçük bir evde dokuz kardeşiyle birlikte geçirdi. Babasının çöp toplama işinde, annesinin ise temizlik işlerinde çalıştığı biliniyor. Kante, henüz 11 yaşındayken babasını kaybetti ve erken yaşlardan itibaren hayatın zorluklarıyla karşılaştı.

Futbol kariyerine Paris’in banliyölerinden birinde yer alan JS Suresnes altyapısında başlayan Kante, daha sonra Boulogne ve Caen formaları giydi. Mütevazı kulüplerde gösterdiği performans, onun üst seviyede futbol oynayabileceğini kanıtlar nitelikteydi. 2015 yılında Leicester City’ye transfer olması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. İngiliz ekibiyle yaşadığı Premier League şampiyonluğu, futbol tarihinin en dikkat çekici başarıları arasında yer aldı.

Leicester City’deki başarısının ardından Chelsea’ye transfer olan Kante, burada da birçok büyük kupa kazandı. 2016-17 sezonunda Premier League şampiyonluğu yaşayan Fransız orta saha, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı ve FA Cup zaferi elde etti. Fransa Milli Takımı formasını da uzun yıllar giyen Kante, 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan kadronun parçası oldu, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda ise final oynadı.

KANTE'NİN DİNİ NEDİR, MÜSLÜMAN MI?

N’Golo Kante Müslüman’dır ve İslam dini inancına sahiptir. Kante, dini kimliğini hayatının merkezinde tutan bir sporcu olarak biliniyor. Kariyeri boyunca bu hassasiyetini koruyan futbolcu, kararlarını da bu çerçevede şekillendirdi.

Chelsea’de forma giydiği dönemde kulüp yönetiminin sunduğu vergi avantajı içeren bir ödeme modeli, Kante’nin bu yaklaşımını somut biçimde ortaya koydu. Kendisine şirket kurması ve bu yöntemle ödeme alması halinde ek kazanç sağlanacağı iletildi. Ancak Kante, dini hassasiyetleri nedeniyle bu teklifi kabul etmedi ve bu yöntemin kendi inanç anlayışına uygun olmadığını belirtmişti.