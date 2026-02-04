Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kante Müslüman mı? Dini inancı merak edilen Kante, kişiliği ile takdir topluyor

Kante’nin dini Müslüman mı Hristiyan mı Fenerbahçe’ye transferi ve geçmişteki davranışları ile merak ediliyor. Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N’Golo Kante, kariyeri boyunca sahadaki performansının yanı sıra özel yaşamı, geçmişi ve kişisel duruşuyla da gündemde yer aldı. Avrupa futbolunda kazandığı büyük kupalar, Fransa Milli Takımı ile ulaştığı başarılar ve mütevazı yaşam tarzı, Türkiye’ye transferiyle birlikte yeniden mercek altına alındı. Sarı-lacivertli kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun kökeni, yetişme koşulları ve hayat anlayışı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Kante'nin dini nedir? İşte N’Golo Kante’nin dini inancı ve kişiliği…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kante Müslüman mı? Dini inancı merak edilen Kante, kişiliği ile takdir topluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 21:37

Süper Lig’in yeni sezonunda Fenerbahçe forması giyecek olan N’Golo Kante, uluslararası futbolun en tanınan isimleri arasında bulunuyor. Fransız futbolcunun İstanbul’a uzanan kariyer yolculuğu, yalnızca sportif başarılarla değil, yaşam öyküsüyle de dikkat çekiyor.

Kante Müslüman mı? Dini inancı merak edilen Kante, kişiliği ile takdir topluyor

KANTE KİMDİR, ASLEN NERELİ?

29 Mart 1991 tarihinde Paris’te dünyaya gelen N’Golo Kante, Malili göçmen bir ailenin çocuğu olarak Fransa’da büyüdü. Ailesi 1980 yılında Mali’den Fransa’ya göç etmiş, Kante ise çocukluğunu küçük bir evde dokuz kardeşiyle birlikte geçirdi. Babasının çöp toplama işinde, annesinin ise temizlik işlerinde çalıştığı biliniyor. Kante, henüz 11 yaşındayken babasını kaybetti ve erken yaşlardan itibaren hayatın zorluklarıyla karşılaştı.

Kante Müslüman mı? Dini inancı merak edilen Kante, kişiliği ile takdir topluyor

Futbol kariyerine Paris’in banliyölerinden birinde yer alan JS Suresnes altyapısında başlayan Kante, daha sonra Boulogne ve Caen formaları giydi. Mütevazı kulüplerde gösterdiği performans, onun üst seviyede futbol oynayabileceğini kanıtlar nitelikteydi. 2015 yılında Leicester City’ye transfer olması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. İngiliz ekibiyle yaşadığı Premier League şampiyonluğu, futbol tarihinin en dikkat çekici başarıları arasında yer aldı.

Kante Müslüman mı? Dini inancı merak edilen Kante, kişiliği ile takdir topluyor

Leicester City’deki başarısının ardından Chelsea’ye transfer olan Kante, burada da birçok büyük kupa kazandı. 2016-17 sezonunda Premier League şampiyonluğu yaşayan Fransız orta saha, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı ve FA Cup zaferi elde etti. Fransa Milli Takımı formasını da uzun yıllar giyen Kante, 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan kadronun parçası oldu, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda ise final oynadı.

Kante Müslüman mı? Dini inancı merak edilen Kante, kişiliği ile takdir topluyor

KANTE'NİN DİNİ NEDİR, MÜSLÜMAN MI?

N’Golo Kante Müslüman’dır ve İslam dini inancına sahiptir. Kante, dini kimliğini hayatının merkezinde tutan bir sporcu olarak biliniyor. Kariyeri boyunca bu hassasiyetini koruyan futbolcu, kararlarını da bu çerçevede şekillendirdi.

Chelsea’de forma giydiği dönemde kulüp yönetiminin sunduğu vergi avantajı içeren bir ödeme modeli, Kante’nin bu yaklaşımını somut biçimde ortaya koydu. Kendisine şirket kurması ve bu yöntemle ödeme alması halinde ek kazanç sağlanacağı iletildi. Ancak Kante, dini hassasiyetleri nedeniyle bu teklifi kabul etmedi ve bu yöntemin kendi inanç anlayışına uygun olmadığını belirtmişti.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.