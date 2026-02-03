Kante transferi iptal mi, neden gelmedi? Fenerbahçe Kante transferinde son durum

Süper Lig'de transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kante'yi kadrosuna katmak için anlaşma sağlamıştı. Ancak transferde bazı aksaklıklar yaşanmıştı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Kante transferi iptal mi, neden gelmedi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Kante'nin transferi hakkında Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

KANTE TRANSFERİ İPTAL Mİ OLDU, SON DAKİKA?

Fenerbahçe tarafından ABD merkezli sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamaya göre N'Golo Kante'nin transferi gerçekleştirilemedi. Al-Ittihad'ın TMS bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle işlemlerin transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamadığı belirtildi. Bu doğrultuda FIFA'dan ek süre talep edilmesine rağmen Al-Ittihad'ın işlemleri tamamlamadığı açıklandı.

KANTE TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Fenerbahçe sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Kante transferi, Al-Ittihad'ın transfer işlemlerinin TMS sistemine yanlış girmesi ve bunun sonucunda transfer tescil süresinin içerisinde tamamlanmaması nedeniyle iptal oldu. Fenerbahçe tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"