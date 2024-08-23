Kapalı olan Küçükçekmece metrobüs durağı Beylikdüzü yönü 24 Ağustos saat 06.00'da açılacak

23 Ağustos 2024 09:13 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:25

Cennet Mahallesi metrobüs durağı Beylikdüzü yönü 23 Ağustos saat 18.00'den itibaren kapalı olacak

Cennet Mahallesi metrobüs durağı Beylikdüzü yönü 23 Ağustos saat 18.00'den itibaren kapalı olacak

Temmuz ayında Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları arasında "Beyaz Yol" çalışması yapılmıştı.

Durakların Söğütlüçeşme yönünde yapılan çalışmaların sona ermesinin ardından Beylikdüzü yönünün çalışmaları başladı.

Vatandaşlar tarafından Küçükçekmece metrobüs durağı kapalı mı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAPALI MI?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre Küçükçekmece metrobüs durağının sadece Beylikdüzü yönü kısa süreliğine vatandaşlara hizmet veremiyor.

Beylikdüzü yönüne giden vatandaşların Küçükçekmece'de inmek için bir sonraki durağa giderek tekrardan Söğütlüçeşme güzergahına doğru giden metrobüslere binmesi gerekiyor.

KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklanan bilgilere göre Küçükçekmece metrobüs durağını Beylikdüzü yönü 24 Ağustos Cumartesi saat 06.00'da tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.