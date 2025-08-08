Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
 Sumru Tarhan

Kapatılan 21 özel okul hangisi, açıklandı mı? MEB'den ruhsat iptali kararı

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi. Öğrenciler ve veliler ise kapatılan özel okullar hangisi araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kapatılan özel okulların isimleri şu an için yer almadı.

Kapatılan 21 özel okul hangisi, açıklandı mı? MEB'den ruhsat iptali kararı
|
08.08.2025
11:40
|
08.08.2025
11:40

Millî Eğitim Bakanlığınca özel okullara yönelik yapılan denetimler sonucunda toplamda 21 okulun ruhsatı iptal edildi. Mayıs ayından bu yana 21 kapatılırken öğrencilerin gündeminde kapatılan okullar yer aldı.

MEB RUHSATI İPTAL EDİLEN OKULLAR AÇIKLAMASI

Bugün tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs ayından bu yana 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Millî Eğitim Bakanlığınca özel okullara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılıyor.

Başta hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı. Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.

Bu kapsamdaki bazı incelemeler ve soruşturmalar, ruhsat iptaliyle sonuçlandı. Daha önce usulsüzlükler nedeniyle 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti, son denetimler doğrultusunda 9 okulun daha çalışma izni iptal edildi. Böylece mayıs ayından bu yana toplam 21 okulun ruhsatı iptal edilmiş oldu.

Fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere, ders kitaplarının kullanımı, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi hususların yanı sıra kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan kurumlara yönelik yürütülen sıkı takipler devam edecek."

KAPATILAN 21 ÖZEL OKUL HANGİSİ, AÇIKLANDI MI?

MEB'den gelen açıklamaya göre mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi. Açıklamada kapatılan okulların isimleri paylaşılmadı. Ders kitapları kullanımı, kurum adının mevzuata uygunluğu gibi konularda yapılan araştırmalara sonucunda takipler sürüyor.

#özel okul
#meb
#denetim
#Ruhsat İptali
#Hayalet Öğrenci
#Aktüel
