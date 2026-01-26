Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminler, haftalık hava durumuna dair önemli ipuçları sundu. Yayınlanan harita ve açıklamalarda yağış türlerinin ve etkili olacağı bölgelerin gün gün değişeceği bilgisine yer verildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı için yeni tahminler paylaşıldı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Ocak–2 Şubat tarihlerini kapsayan tahminlerine göre hafta başında yağışlar ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görülecek. Doğu kesimlerde ise çarşamba ve perşembe günlerinden itibaren kar yağışı etkisini hissettirecek. 28 Ocak Çarşamba ve 29 Ocak Perşembe günlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Yozgat’ta kar yağışı bekleniyor.

30 Ocak Cuma ve 31 Ocak Cumartesi günlerinde kar yağışının etki alanı genişleyecek. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bayburt ve Gümüşhane bu tarihlerde karla buluşacak iller arasında yer alıyor. 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günlerinde ise kar yağışının ülkenin neredeyse tamamında etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU! SON DAKİKA KAR YAĞIŞI VAR MI?

MGM verilerine göre İstanbul’da 27–31 Ocak tarihleri arasında yağışlı ve ılık bir hava hakim olacak. Bu süreçte sıcaklıklar 9 ila 15 derece arasında değişecek. Gün içinde en yüksek sıcaklıklar 14–15 derece civarında ölçülürken, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 9–12 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Nem oranının oldukça yüksek seyredeceği İstanbul’da, oranların günlere göre yüzde 64 ile yüzde 96 arasında değişeceği bildirildi. Rüzgârın ağırlıklı olarak güneyli yönlerden eseceği, zaman zaman hızının 30–35 km/sa seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Saatlik tahminlerde ise özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışın etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI, KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Ankara için yapılan tahminlerde, kar yağışının 30 Ocak Cuma günü itibarıyla etkili olacağı belirtildi. Başkentte cuma ve cumartesi günleri kar yağışının görülmesi beklenirken, pazar ve pazartesi günleri de kar yağışının sürmesi öngörülüyor. Ankara ile birlikte İç Anadolu’nun birçok ilinde benzer hava koşulları yaşanacak.

Tahminlere göre Ankara’nın yanı sıra Eskişehir, Çankırı, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Niğde gibi iller de aynı tarihlerde kar yağışı alacak. Bu süreçte yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği ve sıcaklıkların yağışla birlikte düşüş göstereceği bildirildi.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU? SON DAKİKA!

Meteoroloji’nin yayımladığı haftalık tahmin haritasında Bursa için doğrudan bir tarih paylaşılmadı. Ancak 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günlerinde kar yağışının ülke genelinde etkili olacağı bilgisi yer alıyor. Marmara Bölgesi’nin tamamında kar ve karla karışık yağmur beklentisi bulunuyor.

Marmara genelinde özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı beklenmekte. Bursa’nın da bu geniş yağış alanı içerisinde yer alması beklenirken, yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.

DİYARBAKIR'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Diyarbakır için kar yağışı beklentisi 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günlerine işaret ediyor. Meteoroloji verilerine göre bu tarihlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde kar yağışı görülecek. Diyarbakır da bu iller arasında yer alıyor.

Aynı tarihlerde Şanlıurfa’nın yüksek kesimleri, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep’te de kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde yağışların yer yer etkili olacağı bildirildi.

İZMİR, ANTALYA VE YALOVA'YA KAR YAĞACAK MI? SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin paylaştığı tahminlerde İzmir ve Antalya için kar yağışına dair bir bilgi yer almadı. Bu illerde yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

Yalova için de doğrudan bir kar tarihi açıklanmazken, Marmara genelinde 1–2 Şubat tarihlerinde kar ve karla karışık yağmur beklentisi bulunuyor. Kıyı kesimlerde yağış türünün karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği bildirildi.