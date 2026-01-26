Menü Kapat
12°
Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

Son dakika kar ne zaman yağacak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer iller için kar yağışı son hava tahmin raporları MGM tarafından paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak–2 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin haritasını yayımladı. Diyarbakır, Yalova, Bursa kar yağışı için en çok bekleyen iller arasında. MGM açıklamasında, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Vatandaşlar kar ne zaman yağacak, beklemeye başladı. Hafta boyunca yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, haftanın ilk günlerinde yağmur şeklinde görülen yağışların ilerleyen günlerde kara dönüşeceği, kar yağışının doğudan başlayarak batıya doğru geniş bir alanda etkili olacağı kaydedildi. Birçok il için gün gün kar yağışı beklenen tarihler paylaşıldı. İşte güncel hava durumu raporlarına göre kar yağışı durumu…

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor
26.01.2026
26.01.2026
saat ikonu 20:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminler, haftalık hava durumuna dair önemli ipuçları sundu. Yayınlanan harita ve açıklamalarda yağış türlerinin ve etkili olacağı bölgelerin gün gün değişeceği bilgisine yer verildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı için yeni tahminler paylaşıldı.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Ocak–2 Şubat tarihlerini kapsayan tahminlerine göre hafta başında yağışlar ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görülecek. Doğu kesimlerde ise çarşamba ve perşembe günlerinden itibaren kar yağışı etkisini hissettirecek. 28 Ocak Çarşamba ve 29 Ocak Perşembe günlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Yozgat’ta kar yağışı bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

30 Ocak Cuma ve 31 Ocak Cumartesi günlerinde kar yağışının etki alanı genişleyecek. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bayburt ve Gümüşhane bu tarihlerde karla buluşacak iller arasında yer alıyor. 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günlerinde ise kar yağışının ülkenin neredeyse tamamında etkili olması bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

İSTANBUL HAVA DURUMU! SON DAKİKA KAR YAĞIŞI VAR MI?

verilerine göre İstanbul’da 27–31 Ocak tarihleri arasında yağışlı ve ılık bir hava hakim olacak. Bu süreçte sıcaklıklar 9 ila 15 derece arasında değişecek. Gün içinde en yüksek sıcaklıklar 14–15 derece civarında ölçülürken, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 9–12 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

Nem oranının oldukça yüksek seyredeceği İstanbul’da, oranların günlere göre yüzde 64 ile yüzde 96 arasında değişeceği bildirildi. Rüzgârın ağırlıklı olarak güneyli yönlerden eseceği, zaman zaman hızının 30–35 km/sa seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Saatlik tahminlerde ise özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışın etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI, KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Ankara için yapılan tahminlerde, kar yağışının 30 Ocak Cuma günü itibarıyla etkili olacağı belirtildi. Başkentte cuma ve cumartesi günleri kar yağışının görülmesi beklenirken, pazar ve pazartesi günleri de kar yağışının sürmesi öngörülüyor. Ankara ile birlikte İç Anadolu’nun birçok ilinde benzer hava koşulları yaşanacak.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

Tahminlere göre Ankara’nın yanı sıra Eskişehir, Çankırı, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Niğde gibi iller de aynı tarihlerde kar yağışı alacak. Bu süreçte yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği ve sıcaklıkların yağışla birlikte düşüş göstereceği bildirildi.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

BURSA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU? SON DAKİKA!

Meteoroloji’nin yayımladığı haftalık tahmin haritasında Bursa için doğrudan bir tarih paylaşılmadı. Ancak 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günlerinde kar yağışının ülke genelinde etkili olacağı bilgisi yer alıyor. Marmara Bölgesi’nin tamamında kar ve karla karışık yağmur beklentisi bulunuyor.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

Marmara genelinde özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı beklenmekte. Bursa’nın da bu geniş yağış alanı içerisinde yer alması beklenirken, yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

DİYARBAKIR'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Diyarbakır için kar yağışı beklentisi 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günlerine işaret ediyor. Meteoroloji verilerine göre bu tarihlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde kar yağışı görülecek. Diyarbakır da bu iller arasında yer alıyor.

Aynı tarihlerde Şanlıurfa’nın yüksek kesimleri, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep’te de kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde yağışların yer yer etkili olacağı bildirildi.

Kar ne zaman yağacak? MGM İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır’da kar yağışı bekliyor

İZMİR, ANTALYA VE YALOVA'YA KAR YAĞACAK MI? SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin paylaştığı tahminlerde İzmir ve Antalya için kar yağışına dair bir bilgi yer almadı. Bu illerde yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

Yalova için de doğrudan bir kar tarihi açıklanmazken, Marmara genelinde 1–2 Şubat tarihlerinde kar ve karla karışık yağmur beklentisi bulunuyor. Kıyı kesimlerde yağış türünün karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği bildirildi.

