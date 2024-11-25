Kar tatili üniversiteleri kapsıyor mu? Üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edildi
Yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışıyla birlikte 30 il ve ilçede okullar tatil edildi. Bu gelişmenin ardından kar tatilinin üniversiteler için geçerli olup olmadığı merak konusu oldu.
Ülke genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları eğitimde aksamalar yaşanmasına sebep oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi, MEB'e bağlı okullardan gelen kar tatili açıklamalarının ardından üniversitelerin tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.
KAR TATİLİ ÜNİVERSİTELERDE GEÇERLİ Mİ?
25 Kasım Pazartesi günü için 30 il ve ilçede alınan kar tatili kararı, yükseköğretim kurumlarını kapsamıyor. Üniversitelerde kar tatili kararı, kendi yönetim kurulu tarafından değerlendirilip alınır.
Bu sebeple üniversitelerde kar tatili olup olmadığını araştıran öğrencilerin yalnızca kendi üniversitelerinin resmi kanallarından yapılan açıklamaları dikkate alması gerekir.
KAR TATİLİ HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?
Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışları sebebiyle 30 ildeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verildi.
Okulların tatil edildiği iller ise şu şekilde;
-Erzurum
- Niğde
- Nevşehir
-Adana’nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri
- Ordu
- Yozgat
-Kayseri
- Gümüşhane
- Bayburt
- Bolu
- Tokat
- Erzincan
- Kırşehir
-Sivas
- Kahramanmaraş
- Malatya
- Giresun
- Aksaray
- Çankırı
- Samsun
- Sinop
- Sakarya’nın Akyazı ilçesi
- Düzce
- Karabük’ün Eflani ilçesi
- Tunceli
- Rize’nin İkizdere ilçesi
- Bingöl’ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri
- Karaman
- Kastamonu
- Elazığ’ın Karakoçan ilçesi
-Trabzon
-Mersin