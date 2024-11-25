Kar tatili üniversiteleri kapsıyor mu? Üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:13

Yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışıyla birlikte 30 il ve ilçede okullar tatil edildi. Bu gelişmenin ardından kar tatilinin üniversiteler için geçerli olup olmadığı merak konusu oldu.