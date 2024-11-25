Kar tatilinde ek ders ödenir mi 2024? Bugün birçok ilde okullar tatil edildi

25 Kasım 2024 10:58 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası beklenen kar yağışı geldi. Türkiye genelinde soğuk hava hakim olurken birçok ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Öğretmenlerin gündeminde ise kar tatilinde ek ders ücretinin ödenip ödenmediği yer aldı.

Kar tatili üniversiteleri kapsıyor mu? Üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edildi

Kar tatili üniversiteleri kapsıyor mu? Üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edildi

Türkiye'nin birçok ilinde okullarda 1 günlük kar tatili geçerli olurken öğretmenler kar tatilinde ek ders ödenir mi araştırmaya başladı.

Binlerce öğretmenin gündeminde yer alan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklama yeniden araştırıldı.

KAR TATİLİNDE EK DERS ÖDENİR Mİ 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin kar yağışı​ nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde, kendilerine verilmiş ders görevi varsa, (İlkokullarda Yetiştirme Programı dahil, ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi hariç) bu ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir."

Buna göre kar tatili olan günlerde İYEP kursu kapsamında gerçekleşmeyen derslerin ek ders ödemesi gerçekleşecek. Ancak kar tatili olan günlerde ders dışı eğitim çalışması ve nöbet görevi ek ödemelerinin yatırılmayacağı biliniyor.

2016 yılında yayımlanan görüş şöyle:

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Türkiye'de hakim olan kar yağışı sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. 1 günlük ara verilen iller arasında Nevşehir, Kayseri, Niğde, Ordu, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Bolu, Tokat, Sivas, Erzincan, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray, Çankırı, Samsun, Sinop, Düzce yer aldı.