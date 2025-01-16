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Kar yağışı sonrası Ardahan'da okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 15:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:08
Kar yağışı sonrası Ardahan&#039;da okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin gündeminde

Ardahan'da okullar tatil duyurusu, kar yağışı sonrası öğrencilerin heyecanla beklediği açıklama oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ardahan'da yarın kar yağışı etkili olurken öğrenciler okulların yarın tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. MGM hava durumu raporunu paylaştı.

MGM 17 Ocak Cuma verilerine göre yarın Ardahan​'da soğuk hava​ ve kar yağışı​ etkili olacak. Türkiye'de son günlerde etkili olan kar yağışı devam ederken öğrenciler ve veliler valilik tarafından gelecek olan okul tatil​ duyurusunu bekliyor.

ARDAHAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ 17 OCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın Ardahan'da kar yağışı sürecek. 17 Ocak Cuma günü karne günü olmasından dolayı okullarda eğitim olmazken öğrenciler karnelerini alacak.

Karne dağıtım saati okuldan okula değişiklik gösteriyor. Yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatile giriliyor ve 15 gün boyunca tatil olacak.

Kar yağışı sonrası Ardahan'da okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin gündeminde - 1. Resim

ARDAHAN 17 OCAK HAVA DURUMU

MGM verilerine göre Ardahan'da yarın kar yağışı devam ederken sıcaklıklar 06.00 ile 09.00 aralığında -11 derece olacak.

12.00 ile 15.00 aralığında -3 derecelere çıkarken akşam saatlerinde yeniden -11 dereceye düşecek. Bugün ve yarın tüm gün boyunca Ardahan'da kar yağışı etkili olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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