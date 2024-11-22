Kara Ağaç Destanı final mi yapıyor? Nedeni belli oldu

22 Kasım 2024 09:34 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:41

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilmişti. Kısa sürede büyük izleyici kitlesi kazanan diziyle ilgili gelen final kararı ise seyircinin gündeminde yer aldı. Final tarihi ve sebebi ise merak ediliyor.

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Bizi Birleştiren Hayat final mi yaptı? Ekranlarda yer almaması dikkat çekti

Senaryosunu Mustafa Becit’in yazdığı Kara Ağaç Destanı​ yayınladığı ilk bölüm ile ses getirmişti. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile adından söz ettiren dizinin final yapacağı ise izleyicileri üzdü.

Dizinin yönetmenliğini Cem Akyoldaş yapıyordu.

KARA AĞAÇ DESTANI FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümü ile ekranlara veda edecek. İlk sezonu ile ilgi çeken dizinin ikinci sezonun ortasında final kararı alması izleyiciyi üzerken reytinglerin yükselmesi halinde 2 bölüm daha uzayabilmesi bekleniyor.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCU KADROSU

TRT 1​ ekranlarında yayınlanan dizide Merih Öztürk, Özlem Conker, Meltem Akçöl, Emre Kıvılcım, Olgun Şimşek, Gülçin Hatıhan, İsmail Hakkı Ürün, Sekvan Serinkaya, Süreyya Kilimci, Tuncay Beyazıt, Mehmet Şeker, Mert Karabulut, Deniz Altan, Sultan Sarohan ve Yakup Keskin gibi isimler yer alıyor.

KARA AĞAÇ DESTANI FİNAL Mİ YAPTI?

TRT 1'de yayınlanan dizi 26. bölümü ile ekranlara gelecek. Şu an için final olmazken 30. bölüm ile ekranlara veda etmesi bekleniyor.

İkinci sezonda eğer reytingler yükselirse diziye 1-2 bölüm daha devam edileceği biliniyor. Birsen Altuntaş, final günü için 30. bölüme dikkat çekti.