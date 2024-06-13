Kara Kuvvetleri uzman erbaş alımı kapsamında 25 bin kişi alınacak! Başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek

13 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:27

25 bin uzman erbaş alımının yapılacağı duyurusunun ardından binlerce vatandaş başvuruların ne zaman başlayıp bittiğini araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber başvuru şartları ve nasıl yapılacağı da öğrenildi. İşte son tarih ve şartlar 2024...

KARA KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile beraber vatandaşı sevindiren haber geldi. Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzunun yayımlanmasıyla beraber başvuruların 3 Haziran 2024 tarihi 11.00'de başlayacağı paylaşıldı.

KKM 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

Uzman erbaş alımı başvuruları 30 Haziran 23.59'a kadar sürecek. MSB tarafından yapılan duyuru paylaşımı şöyle oldu:

Adaylar, öğrencilik veya mezuniyet bilgilerini "Eğitim Bilgileri" alanında eğitim bilgisini ekleyecek ve “Diploma/Denklik Belgesi” kısmına “Diploma (MEB Onaylı) Belgesi” ekleyecek.

Askerlik görevini yapmış veya yapanlar ise bilgilerim ekranında yer alan “Diğer Bilgi/Belgeler” kısmına askerlik durum belgesini eklemelidir.

Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev alanlar ise “Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi"ni yükleyecek.

Adayların adreslerine tebligat gönderilmezken resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruları takip etmelidir.

Gerekli görülmesi halinde adaylara telefon veya SMS ile bilgilendirme yapılacak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarından bazıları şöyle:

"(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuşadayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;

(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,

(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak,"