Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Gültekin Yaralı'nın rütbesi, YAŞ kararları sonrası Korgeneralliğe yükseldi

01 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:57

Korgenerallik rütbesine yükselen Gültekin Yaralı'nın hayatı ve biyografisine dair detaylar merak edildi.

GÜLTEKİN YARALI KİMDİR?

1965 yılında Manisa'da dünyaya gelen Tümgeneral Gültekin Yaralı, 1987 yılında KHO'dan Topçu Subayı olarak mezun oldu.

Bu zamana müteakip Topçu görevi yaptı.

1998 yılında Kara Harp Akademisini kazandı ve iki yıllık eğitime müteakip, Kurmay subay olarak sırasıyla;

2000-2002 yılları arasında İskenderun'da 39'uncu Mknz. P. Tug. K.lığında Hrk.ve Eğt. Ş. Md.lüğü,

2002-2004 yılları arasında İstanbul'da Kara Harp Akademisi'nde öğretim elemanlığı,

2004-2005 yılları arasında Gürcistan'da Harp Okulu Tabur K.lığı,

2005-2008 yılları arasında İstanbul'da Kara Harp Akademisi'nde öğretim elemanlığı,

2008-2010 yılları arasında Tunceli'de 4'üncü Komd. Tug. K.lığı Kur. Bşk.lığı,

2010-2012 yılları arasında Edirne/Uzunköprü'de 102'nci Topçu Alay K.lığı,

2012-2014 yılları arasında Ankara'da K.K.K.lığı İç İsth. ve Analiz Değ. Ş.Md.lüğü,

2014-2015 yılları arasında Kosova'da Güvenlik K. Bakanı ve Güvenlik Kuv. Komutanı Askeri Danışmanlığı,

2015-2016 yılları arasında Ankara'da K.K.K.lığı İç İsth. ve Analiz Değ.Ş.Md.lüğü,

2016-2018 yılında Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanı görevinde bulunmuştur.

03 Nisan 2018 tarihli münferit atama ile Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı olarak atanan Tümgeneral Gültekin YARALI, 2018 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 22 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Harp Okulu Komutanı olarak atanmıştır. 2021 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Tümgeneralliğe terfi etmiştir. 24 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Kara Harp Okulu Komutanlığı görevine devam etmektedir.

GÜLTEKİN YARALI'NIN RÜTBESİ

Tümgeneral Gültekin Yaralı'nın rütbesi Korgeneralliğe yükseltildi.

İngilizce bilmekte olan Yaralı, evli ve 2 çocuk babasıdır.