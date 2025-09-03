Menü Kapat
32°
Editor
 Erdem Avsar

Karabük yangın son durum ne söndürüldü mü?

Kastamonu’nun Araç ilçesinde ve Karabük’ün Safranbolu içesinde devam eden yangından son durum merak ediliyor.

Karabük yangın son durum ne söndürüldü mü?
’te Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Eflani ilçesi Saraycık köyünde meydana geldi.

Peki, Karabük yangınında son durum ne? Karabük’te yangın kontrol altına alındı mı, sürüyor mu?

Karabük yangın son durum ne söndürüldü mü?

Karabük’te Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan alevler, ekiplerin yoğun gayretlerine rağmen etkisini devam ettiriyor.

Öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın tesiriyle hızlıca yayılan Kahyalar’daki yangında 3 ev ve 2 samanlık tamamen kül oldu.

Alevler, rüzgarın yön değiştirmesiyle çift koldan ilerlerken, havanın kararması ile birlikte müdahale kara timleri tarafından sürdürülüyor.

Karabük yangın son durum ne söndürüldü mü?

Bölgeye yönlendirilen 101 araç ve 400 görevli yangın söndürme çalışmalarına katılırken, dron ile yangının havadan kaydedilmesi sağlanıyor ve alevler kent merkezinden de izlenebiliyor.

Aynı zamanda Eflani ilçesi Saraycık köyünde başlayan yangın ile de mücadele devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Karabük’teki yangınlar neden bu kadar hızlı yayıldı?
Yangınların kısa sürede büyümesinde en büyük etken, öğle saatlerinde artan şiddetli rüzgar oldu. Alevler hem yön değiştirerek çift koldan ilerledi hem de yerleşim alanlarına sıçrayarak ev ve samanlıkları tamamen küle çevirdi.
#yangın
#rüzgar
#karabük
#Söndürme Çalışmaları
#Kahyalar
#Eflani
#Saraycık
#Aktüel
