Karabük yangın son durum ne söndürüldü mü?

Karabük’te Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Eflani ilçesi Saraycık köyünde yangın meydana geldi.

Peki, Karabük yangınında son durum ne? Karabük’te yangın kontrol altına alındı mı, sürüyor mu?

Karabük’te Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan alevler, ekiplerin yoğun gayretlerine rağmen etkisini devam ettiriyor.

Öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın tesiriyle hızlıca yayılan Kahyalar’daki yangında 3 ev ve 2 samanlık tamamen kül oldu.

Alevler, rüzgarın yön değiştirmesiyle çift koldan ilerlerken, havanın kararması ile birlikte müdahale kara timleri tarafından sürdürülüyor.

Bölgeye yönlendirilen 101 araç ve 400 görevli yangın söndürme çalışmalarına katılırken, dron ile yangının havadan kaydedilmesi sağlanıyor ve alevler kent merkezinden de izlenebiliyor.

Aynı zamanda Eflani ilçesi Saraycık köyünde başlayan yangın ile de mücadele devam ediyor.