Karabük'ün hangi ilçesinde okullar tatil? 25 Kasım Pazartesi günü Bolu ve Düzce'de okullar tatil edildi mi?

25 Kasım 2024 08:53 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:55

Yurdun büyük kesiminin yoğun kar yağışı etkisi altında kalmasının ardından Karabük’te okulların tatil edildiği ilçeler merak edildi. 25 Kasım Pazartesi günü Bolu ve Düzce’de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

Ordu'da bugün okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Giresun, Samsun ve Sinop'ta okul var mı?

Ordu'da bugün okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Giresun, Samsun ve Sinop'ta okul var mı?

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı​, kar tatili edilen illerin sayısını artırdı. Veliler ve öğrenciler hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırmaya başladı.

KARABÜK’ÜN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL?

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

BOLU’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu​'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Vali Aydın, engelli ve hamile kamu personelinin de 25 Kasım'da 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce​ Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü il genelinde okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.