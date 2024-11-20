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Karadağ Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye A Ligi'ne yükseldi mi?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 00:11 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 00:42
Karadağ Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye A Ligi&#039;ne yükseldi mi?

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında A Milli Takım Karadağ ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan mağlup ayrılan A Milli Takım şansını play-off maçına bıraktı.

Galler​ karşısında alınan beraberliğin ardından A Ligi'ne yükselme umutlarını son maça bırakan A Milli Takım​, UEFA Uluslar B Ligi​ 4. grup son maçında Karadağ​ deplasmanına çıktı.

Karadağ Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye A Ligi'ne yükseldi mi? - 1. Resim

KARADAĞTÜRKİYE​ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Niksic Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Karadağ karşısında Milli Takımımız 3-1 mağlup oldu.

Nikola Krstović'in 3 gol kaydettiği maçta, Türkiye'nin tek golü ise Kenan Yıldız'dan geldi.

Karadağ Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye A Ligi'ne yükseldi mi? - 2. Resim

TÜRKİYE A LİGİ'NE YÜKSELDİ Mİ?

Öte yandan A Ligi’ne yükselmek için bir yandan da gözler Galler İzlanda maçındaydı.

Galler İzlanda karşılaşması ise Galler'in 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

Bu skorlarla birlikte grupta Türkiye, 11 puanda kalırken Galler 12 puana yükselerek A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Takımımız da A Ligi'ne çıkma şansını play-off karşılaşmasına bıraktı.

Sıkça Sorulan Sorular
Türkiye A Ligi'ne çıkma şansını play-off maçına bıraktı

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Kaynak: TGRT Haber
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