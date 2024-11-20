Karadağ Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye A Ligi'ne yükseldi mi?
UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında A Milli Takım Karadağ ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan mağlup ayrılan A Milli Takım şansını play-off maçına bıraktı.
Galler karşısında alınan beraberliğin ardından A Ligi'ne yükselme umutlarını son maça bırakan A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında Karadağ deplasmanına çıktı.
KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Niksic Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Karadağ karşısında Milli Takımımız 3-1 mağlup oldu.
Nikola Krstović'in 3 gol kaydettiği maçta, Türkiye'nin tek golü ise Kenan Yıldız'dan geldi.
TÜRKİYE A LİGİ'NE YÜKSELDİ Mİ?
Öte yandan A Ligi’ne yükselmek için bir yandan da gözler Galler İzlanda maçındaydı.
Galler İzlanda karşılaşması ise Galler'in 4-1 galibiyetiyle sona erdi.
Bu skorlarla birlikte grupta Türkiye, 11 puanda kalırken Galler 12 puana yükselerek A Ligi'ne yükseldi.
A Milli Takımımız da A Ligi'ne çıkma şansını play-off karşılaşmasına bıraktı.