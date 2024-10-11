Karadağ'ın nüfusunun yüzde 19,11'ini Müslümanlar oluşturuyor

11 Ekim 2024 14:38 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:03

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında bugün Türkiye ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından tarafından Karadağ nerede, Müslüman mı, haritadaki yeri nere sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Türkiye'nin Karadağ ile olan tüm karşılaşmaları! 4 kez karşı karşıya geldiler

Türkiye'nin Karadağ ile olan tüm karşılaşmaları! 4 kez karşı karşıya geldiler

A Milli Takım​ bugün (10 Ekim 2024) saat 21.45'te UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup maçları kapsamında Karadağ​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Karadağ'ın nerede olduğu ve Müslüman olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

KARADAĞ HARİTADA NEREDE?

Balkan ülkeleri arasında yer alan Karadağ, Sırbistan'ın yanında, Arnavutluk'un üstünde, Bosna Hersek ve Hırvasitan'ın ise altında yer alıyor.

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan ülke adından da anlaşılacağı üzere genel olarak dağlık arazilere sahip.

21 Mayıs 2006 yılında yapılan referandumla bağımsız olma kararı alan Karadağ, 3 Haziran 2006 tarihinde ise bağımsızlığını ilan etti.

Ülkenin büyük bir çoğunluğunu Karadağlılar oluştururken yüzde 28,7'si ise Sırplardan oluşmaktadır.

Başkenti Padgorica olan ülkenin 2020 yılı nüfus sayımına göre 617 bin 213 olarak açıklanmıştır.

KARADAĞ MÜSLÜMAN MI?

Karadağ'da 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre ülkenin yüzde 75,51'i Hristiyanlık dinine inanıyor.

Kalan kısmın yüzde 19,11'ini ise Müslümanlar oluşturuyor.