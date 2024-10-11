Karadeniz'de birinci ve ikinci derece deprem bölgeleri ve fay hatları haritası

11 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:01

11 Ekim Cuma günü Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşı endişelendirdi. Büyük sarsıntı birçok ilden hissedilirken Karadeniz deprem bölgesi mi merak edilmişti. Fay hattı haritasına göre birinci, ikinci ve üçüncü derece bölgelere ulaşabiliyoruz.

Bartın'da fay hattı var mı? Amasra, birinci derece deprem bölgeleri arasında

Bartın'da fay hattı var mı? Amasra, birinci derece deprem bölgeleri arasında

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sayesinde gün içerisinde olan sarsıntıların büyüklüklerine ve konumuna ulaşabiliyoruz. Bugün Bartın​'da 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı sonrasında Karadeniz​'de fay hattı​ nereden geçiyor gündeme geldi.

KARADENİZ DEPREM​ BÖLGESİ Mİ, KAÇINCI DERECE?

Sinop, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin illeri 3. derece bölgede yer alırken Bartın birinci derece bölgede bulunuyor.

En az riskli iller ise şöyle: Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

Türkiye'de 3. derece deprem bölgesinde bulunan iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir yer alıyor.

KARADENİZ'DE FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

2023 senesinde Trabzon'da 2.8 büyüklüğündeki depremin hissedilmesi üzerine Doç. Dr. Murat Özkaptan, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bölgemizin güneyinde risk oluşturan Kuzey Anadolu Fayı​ haricinde Doğu Karadeniz sahiline paralel uzanan deniz içerisindeki faylar da risk oluşturmaktadır. Bu faylar üzerinde oluşan son depremlerde bölgenin tahmin edilenden farklı olarak deprem açısından tehlike oluşturmaktadır.

O yüzden bölgede deprem kayıt istasyon sayılarının artırılması ve denizde sismik araştırmalar yapılarak bu fay hatlarının ortaya konulması bölgemizin ileride oluşabilecek deprem riski açısından önemlidir."

TÜRKİYE'DE FAY HATLARI HARİTASI

Ülkemizde Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor. Türkiye Diri fay Haritasında bulunan diri fay sayısı 485 olurken 326'sı tekçe fay, fay zonu veya sistemi olarak yer alıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, 24 ilin merkezinden geçmekte ve Karlıova ilçesinden Saros Körfezi'ne kadar devam ediyor. Batı Anadolu Fay Hattı, yaklaşık 120 bin kilometrekarelik bölgede bulunuyor. 30 Ekim 2020 tarihinde olan depremin şiddeti 6,6 olarak ölçülmüştü.