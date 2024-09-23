Karadut dizisinde Aslı karakterini Selin Türkmen oynuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:23

ATV ekranlarında yeni yayınlanacak olan Karadut dizisinde yer alan Aslı Erdem karakteri mimar olarak ekranlara geliyor. İrem Helvacıoğlu'nun başrolde yer aldığı dizide Aslı karakterini kim oynuyor, gerçekte kim seyircinin merak konusu oldu.

Televizyon ekranlarında yeni sezonuna başlayan Karadut dizisi 23 Eylül Pazartesi günü ekranlara geliyor. Burak Dakak​, Aslı İnandık ve Naz Elmas'ın bulunduğu oyuncu kadrosu beğeni toplayan dizi bugün yayınlanacak. KARADUT ASLI ERDEM KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR, GERÇEKTE KİM? Bu akşam ekranlara gelen dizide yer alan Aslı Erdem karakterini Selin Türkmen oynuyor. Ailede bağımsızlığı ile tanınan karakter aşk hayatını merkeze koyuyor. SELİN TÜRKMEN KİMDİR? 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, seslendirme sanatçılığı da yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Türkmen İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakteri ile beğeni toplamıştı. İlgili Haberler Karadut dizisinin oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor Uyarlama olmayan Karadut dizisinin senaristliğini Sırma Yanık yapıyor