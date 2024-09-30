Karadut dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor

30 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:05

Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Karadut dizisinde heyecan devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Karadut dizisi nerede çekiliyor, sahneler nerede çekildi belli oldu.

Uyarlama olmayan Karadut dizisinin senaristliğini Sırma Yanık yapıyor

Uyarlama olmayan Karadut dizisinin senaristliğini Sırma Yanık yapıyor

Son zamanlarda beğeni toplayan projelerden biri olan Karadut'un çekimleri seyircinin gündeminde yer aldı.

Başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan dizi yayınlandığı ilk bölüm ile ses getirirken hangi gün yayınlanacağı da netleşti. Dizinin senaryosunu Sırma Yanık yazarken yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendi. Murat Saraçoğlu ise yönetmenliğini yapıyor.

KARADUT NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ SEMTTE?

Yeni başlayan dizinin sahneleri seyircinin beğenisini topladı. Dizinin çekimleri İstanbul​'da yapılırken genel olarak Nişantaşı​'nda gerçekleşiyor.

Sevilen dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.

KARADUT OYUNCULARI KİM?

Yaz döneminin sona ermesiyle beraber ekranlara gelen dizinin kadrosunda birçok bilindik isim bulunuyor. Dizide yer alan oyuncular ve oynadıkları karakterlerin isimleri şöyle:

İrem Helvacıoğlu | Zuhal

Şükrü Özyıldız | Tayfun

Selin Türkmen | Aslı

Aslı İnandık | Figen

Ebrar Karabakan | Begüm

Engin Şenkan | Çetin

Nursel Köse | Rezzan

Burak Dakak | Bora

Naz Elmas | Nihan

Onur Gürçay | Ayhan

İpek Ayaz Kortunç | Hayriye

Elif Nur Kerkük | Eylem

Rami Narin | Alp

KONUSU NEDİR, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

ATV'de yayınlanan Karadut, Pazartesi günleri 20.00'da ekranlara geliyor. Kariyerine ve ailesine önem veren Zuhal, her ikisi için de çok fazla çabalarken savruluyor.

Ana karakter olan Zuhal'ın aşkı bulmasıyla beraber hayatında meydana gelen değişiklikler konu ele alınıyor.