Karadut dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor
Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Karadut dizisinde heyecan devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Karadut dizisi nerede çekiliyor, sahneler nerede çekildi belli oldu.
Son zamanlarda beğeni toplayan projelerden biri olan Karadut'un çekimleri seyircinin gündeminde yer aldı.
Başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan dizi yayınlandığı ilk bölüm ile ses getirirken hangi gün yayınlanacağı da netleşti. Dizinin senaryosunu Sırma Yanık yazarken yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendi. Murat Saraçoğlu ise yönetmenliğini yapıyor.
KARADUT NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ SEMTTE?
Yeni başlayan dizinin sahneleri seyircinin beğenisini topladı. Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılırken genel olarak Nişantaşı'nda gerçekleşiyor.
Sevilen dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.
KARADUT OYUNCULARI KİM?
Yaz döneminin sona ermesiyle beraber ekranlara gelen dizinin kadrosunda birçok bilindik isim bulunuyor. Dizide yer alan oyuncular ve oynadıkları karakterlerin isimleri şöyle:
İrem Helvacıoğlu | Zuhal
Şükrü Özyıldız | Tayfun
Selin Türkmen | Aslı
Aslı İnandık | Figen
Ebrar Karabakan | Begüm
Engin Şenkan | Çetin
Nursel Köse | Rezzan
Burak Dakak | Bora
Naz Elmas | Nihan
Onur Gürçay | Ayhan
İpek Ayaz Kortunç | Hayriye
Elif Nur Kerkük | Eylem
Rami Narin | Alp
KONUSU NEDİR, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
ATV'de yayınlanan Karadut, Pazartesi günleri 20.00'da ekranlara geliyor. Kariyerine ve ailesine önem veren Zuhal, her ikisi için de çok fazla çabalarken savruluyor.
Ana karakter olan Zuhal'ın aşkı bulmasıyla beraber hayatında meydana gelen değişiklikler konu ele alınıyor.