Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Karagümrük Fenerbahçe maçı canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek. Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında İstanbul’da oynanacak olan Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşması, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karagümrük FB maçı hangi kanalda açıklandı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelede iki takım da sahaya farklı hedeflerle çıkacak. Sarı-lacivertli ekip ligde üst sıralardaki yerini korumak isterken, Karagümrük ise alt sıralardan uzaklaşmak için puan arayacak. Karagümrük - Fenerbahçe nerede izlenir? İşte Karagümrük Fenerbahçe canlı maç yayını bilgileri…

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 19:13
, ’in 26. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Trendyol Süper Lig’de sezonun 26. haftasına girilirken Fenerbahçe, ligde üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 57 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor. Ligde daha önce Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, son olarak Samsunspor karşısında son dakika golüyle aldığı galibiyetin ardından moral buldu.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fatih Karagümrük ise ligde alt sıralarda yer alan ekiplerden biri olarak haftaya giriyor. İstanbul temsilcisi 14 puanla 18. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadelede Fenerbahçe sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak bu mücadele, haftanın önemli maçlarından biri olarak öne çıkan karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler televizyon yayınlarının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de maçı takip edebiliyor. Türkiye’de Süper Lig karşılaşmalarının yayın haklarına sahip platformlar aracılığıyla maçın canlı yayını gerçekleştiriliyor. Maçın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri de karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde bazı eksik oyuncular bulunuyor. Tedavileri devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca kart cezalısı Ederson da mücadelede görev yapamayacak futbolcular arasında bulunuyor.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu ise kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor. Bu futbolcuların Karagümrük karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşme ihtimali bulunuyor.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Karagümrük 11: Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur.

Fenerbahçe 11: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Fred, Kerem, Cherif.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma Türkiye’de beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle televizyon üzerinden maçı takip etmek isteyen izleyiciler Digitürk, D-Smart veya uydu üzerinden erişim sağlayan paketler aracılığıyla beIN Sports 1 kanalını açarak karşılaşmayı izleyebiliyor.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen kullanıcılar için de çeşitli platformlar bulunuyor. Süper Lig yayınlarının yer aldığı platformlardan biri olan TOD TV üzerinden de mücadele canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca beIN Connect platformu üzerinden de beIN Sports 1 yayınına erişim sağlanarak maç canlı takip edilebiliyor.

Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEİN SPORTS KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Türkiye’de beIN Sports yayınları kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Yayını izleyebilmek için beIN Sports aboneliğinin aktif olması gerekiyor. Televizyon üzerinden yayın, beIN Sports 1 kanalında gerçekleştiriliyor.

Dijital platformlar üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar ise TOD TV veya beIN Connect uygulamalarına giriş yaparak canlı yayın bölümünden karşılaşmayı takip edebiliyor. Bu platformlarda Süper Lig paketi veya paketlerinden birine sahip olan kullanıcılar, maç saatinde yayına erişim sağlayabilecekler.

