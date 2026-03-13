Karagümrük Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Trendyol Süper Lig’de sezonun 26. haftasına girilirken Fenerbahçe, ligde üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 57 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor. Ligde daha önce Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, son olarak Samsunspor karşısında son dakika golüyle aldığı galibiyetin ardından moral buldu.

Fatih Karagümrük ise ligde alt sıralarda yer alan ekiplerden biri olarak haftaya giriyor. İstanbul temsilcisi 14 puanla 18. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadelede Fenerbahçe sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak bu mücadele, haftanın önemli maçlarından biri olarak öne çıkan karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler televizyon yayınlarının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de maçı takip edebiliyor. Türkiye’de Süper Lig karşılaşmalarının yayın haklarına sahip platformlar aracılığıyla maçın canlı yayını gerçekleştiriliyor. Maçın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri de karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde bazı eksik oyuncular bulunuyor. Tedavileri devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca kart cezalısı Ederson da mücadelede görev yapamayacak futbolcular arasında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu ise kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor. Bu futbolcuların Karagümrük karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşme ihtimali bulunuyor.

Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Karagümrük 11: Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur.

Fenerbahçe 11: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Fred, Kerem, Cherif.

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma Türkiye’de beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle televizyon üzerinden maçı takip etmek isteyen izleyiciler Digitürk, D-Smart veya uydu üzerinden erişim sağlayan paketler aracılığıyla beIN Sports 1 kanalını açarak karşılaşmayı izleyebiliyor.

Karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen kullanıcılar için de çeşitli platformlar bulunuyor. Süper Lig yayınlarının yer aldığı platformlardan biri olan TOD TV üzerinden de mücadele canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca beIN Connect platformu üzerinden de beIN Sports 1 yayınına erişim sağlanarak maç canlı takip edilebiliyor.

