Karagümrük Fenerbahçe maçının hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbahçe karnesi, daha önce yönettiği maçlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi kim taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. haftayla birlikte devam ediyor. Haftanın ilk karşılaşmaları kapsamında 13 Mart 2026 Cuma günü Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelenin hakem kadrosu TFF tarafından duyuruldu. Peki Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi kim oldu? İşte karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosu...
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Süleyman Bahadır olacağı duyuruldu.
Mehmet Türkmen hakemlik kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 7 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 6 tanesinde sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrılırken, 1 tanesinde ise mağlubiyet aldı. Mehmet Türkmen'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe 7 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.
Mehmet Türkmen'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının tarihleri ve sonuçları şöyle:
18.01.2026 | Alanyaspor 2:3 Fenerbahçe
23.08.2025 | Fenerbahçe 3:1 Kocaelispor
06.04.2025 | Fenerbahçe 4:1 Trabzonspor
02.03.2025 | Fenerbahçe 3:0 Antalyaspor
07.12.2024 | Beşiktaş 1:0 Fenerbahçe
27.10.2024 | Fenerbahçe 2:0 Bodrum FK
30.08.2024 | Fenerbahçe 3:0 Alanyaspor
Mehmet Türkmen 22 Ekim 1994 yılında Konya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Türkmen hakemlik kariyerine 2013 yılında başladı. Süper Lig'de ise ilk maçını 2024 yılında yönetti. Mehmet Türkmen 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere FIFA kokartı takmaya hak kazandı.