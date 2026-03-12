Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
 Hüseyin Bahcivan

Karagümrük Fenerbahçe maçının hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbahçe karnesi, daha önce yönettiği maçlar

Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi kim belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 26. haftası kapsamında oynanacak olan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi kim olduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Mehmet Türkmen'in Fenerbahçe karnesi, istatistikleri ve daha önce yönettiği maçlar taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Karagümrük Fenerbahçe maçının hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbahçe karnesi, daha önce yönettiği maçlar
12.03.2026
12.03.2026
Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi kim taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. haftayla birlikte devam ediyor. Haftanın ilk karşılaşmaları kapsamında 13 Mart 2026 Cuma günü Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelenin hakem kadrosu TFF tarafından duyuruldu. Peki Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi kim oldu? İşte karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosu...

Karagümrük Fenerbahçe maçının hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbahçe karnesi, daha önce yönettiği maçlar

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında hakem düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Süleyman Bahadır olacağı duyuruldu.

Karagümrük Fenerbahçe maçının hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbahçe karnesi, daha önce yönettiği maçlar

MEHMET TÜRKMEN FENERBAHÇE KARNESİ

Mehmet Türkmen hakemlik kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 7 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 6 tanesinde sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrılırken, 1 tanesinde ise mağlubiyet aldı. Mehmet Türkmen'in yönettiği maçlarda Fenerbahçe 7 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

Karagümrük Fenerbahçe maçının hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbahçe karnesi, daha önce yönettiği maçlar

MEHMET TÜRKMEN'İN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Mehmet Türkmen'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının tarihleri ve sonuçları şöyle:

18.01.2026 | Alanyaspor 2:3 Fenerbahçe

23.08.2025 | Fenerbahçe 3:1 Kocaelispor

06.04.2025 | Fenerbahçe 4:1 Trabzonspor

02.03.2025 | Fenerbahçe 3:0 Antalyaspor

07.12.2024 | Beşiktaş 1:0 Fenerbahçe

27.10.2024 | Fenerbahçe 2:0 Bodrum FK

30.08.2024 | Fenerbahçe 3:0 Alanyaspor

Karagümrük Fenerbahçe maçının hakemi kim? Mehmet Türkmen Fenerbahçe karnesi, daha önce yönettiği maçlar

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Türkmen 22 Ekim 1994 yılında Konya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Türkmen hakemlik kariyerine 2013 yılında başladı. Süper Lig'de ise ilk maçını 2024 yılında yönetti. Mehmet Türkmen 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere FIFA kokartı takmaya hak kazandı.

ETİKETLER
#Futbol
#mehmet türkmen
#Tff Duyurusu
#Karagümrük Fenerbahçe Maçı
#Süper Lig Hakemi
#Aktüel
