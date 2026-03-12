Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe’de 6 oyuncu eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İstanbul’daki mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürürken karşılaşmanın detayları da netleşti.

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Trendyol Süper Lig’in 26. hafta programında yer alan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karagümrük Fenerbahçe maçı televizyon ekranlarında ise beIN Sports üzerinden yayınlanacak. Yayını dijital platform üzerinden takip etmek isteyen kullanıcılar ise TOD TV aracılığıyla Karagümrük Fenerbahçe maçını canlı olarak izleyebilecek.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, deplasmandaki mücadeleye bazı eksik oyuncularla çıkacak. Tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca kart cezası bulunan Ederson da kadroda bulunmayacak.

Sarı-lacivertli ekipte bazı oyuncular ise kart sınırında yer alıyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde ligin bir sonraki haftasında oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin deplasmandaki karşılaşmaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Tarık, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekip, bu hafta oynanacak mücadelede de ligdeki puan mücadelesini sürdürmek için sahaya çıkacak.