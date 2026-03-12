Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe’de 6 oyuncu eksik

Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11 eksik oyuncuların netleşmesi ile belli olmaya başladı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı sonuçla üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. İstanbul’da oynanacak mücadele öncesinde her iki takımın da kadro durumu merak edilirken, Fenerbahçe’de bazı önemli eksikler bulunuyor. Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu, kimler var? İşte Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe’de 6 oyuncu eksik
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 21:23

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İstanbul’daki mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürürken karşılaşmanın detayları da netleşti.

Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe’de 6 oyuncu eksik

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Trendyol Süper Lig’in 26. hafta programında yer alan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe’de 6 oyuncu eksik

Karagümrük Fenerbahçe maçı televizyon ekranlarında ise beIN Sports üzerinden yayınlanacak. Yayını dijital platform üzerinden takip etmek isteyen kullanıcılar ise TOD TV aracılığıyla Karagümrük Fenerbahçe maçını canlı olarak izleyebilecek.

Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe’de 6 oyuncu eksik

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, deplasmandaki mücadeleye bazı eksik oyuncularla çıkacak. Tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca kart cezası bulunan Ederson da kadroda bulunmayacak.

Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe’de 6 oyuncu eksik

Sarı-lacivertli ekipte bazı oyuncular ise kart sınırında yer alıyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde ligin bir sonraki haftasında oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe’de 6 oyuncu eksik

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin deplasmandaki karşılaşmaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Tarık, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekip, bu hafta oynanacak mücadelede de ligdeki puan mücadelesini sürdürmek için sahaya çıkacak.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.