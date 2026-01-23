Menü Kapat
Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

Karagümrük - Galatasaray maç kadrosu belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, 24 Ocak Cumartesi akşamı İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele, ligdeki konumları farklı olan iki takımın buluşmasına sahne olacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fatih Karagümrük ile zirvedeki yerini korumak isteyen Galatasaray’ın randevusu, yayın bilgileri, hakem kadrosu, sarı kart sınırındaki oyuncular ve iki takım arasındaki geçmiş maç verileriyle birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karagümrük – Galatasaray istatistikleri, puan durumları ve Karagümrük Galatasaray arasındaki maçları derledik. İşte Karagümrük Galatasaray muhtemel 11 ve maça dair istatistikler…

23.01.2026
23.01.2026
ile , ’in 19. haftasında İstanbul’da kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. İşte Karagümrük - Galatasaray puan durumları, arasındaki maçlar…

Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması, 24 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de oynanacak. Mücadeleye İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Melih Aldemir görev yapacak.

Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

Karşılaşma Türkiye’de beIN Sports ve TOD TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Uydu yayını üzerinden beIN Sports kullanıcıları maçı takip edebilecek, TOD TV kullanıcıları ise internet bağlantısı bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar aracılığıyla karşılaşmayı izleyebilecek. Mücadele aynı zamanda Bosna Hersek’te Arena Sport 1 SRB, Fransa’da beIN Sports MAX 5 ve Şili’de Disney+ Premium Chile üzerinden yayınlanacak.

Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray cephesinde Fatih Karagümrük maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan oyuncular bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 20. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

Sakatlıklar nedeniyle Galatasaray’da bazı isimlerin kadroda yer alması beklenmiyor. Wilfried Singo’nun maç kadrosunda bulunmayacağı beklenirken, sakatlığı devam eden Arda Ünyay da Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkamayacak.

Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkması beklenen kadrosu netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un, yoğun maç programı nedeniyle bazı bölgelerde rotasyon ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı ekibin muhtemel 11’inde kalede Uğurcan’ın bulunması bekleniyor. Savunma hattında Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş’ın görev alması öngörülüyor. Orta sahada İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara ile birlikte hücum hattında Leroy Sane, Jakobs, Mauro Icardi ve Victor Osimhen’in forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray’ın Karagümrük maçı muhtemel 11’i:

Uğurcan, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Jakobs, Icardı, Osimhen

Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 14 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük 2 kez sahadan galip ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray toplam 42 gol kaydederken, Fatih Karagümrük 18 golle karşılık verdi.

Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanlarında da rakibine karşı üstün bir tablo ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada oynadığı 10 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 22 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 8 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY PUAN DURUMLARI

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu süreçte topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor ve küme düşme hattında bulunuyor. Karagümrük, iç sahada oynanacak Galatasaray maçında taraftarının da desteğiyle puan arayacak.

Karagümrük Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında

Galatasaray ise Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 43 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Oynadığı maçlarda istikrarlı bir performans ortaya koyan Galatasaray, bu deplasmandan alacağı sonuçla puan tablosundaki yerini korumayı amaçlıyor.

