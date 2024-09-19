Karaman Ermenek'te elektrikler 16.30'da gelecek

19 Eylül 2024 13:25 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:38

19 Eylül günü Karaman'da meydana gelen kesintiler henüz sonlanmadı. Erken saatlerde başlayan bakım ve arıza çalışmaları sürüyorken vatandaşlar Ermenek'te kesintinin biteceği saati bekliyor.

Bugün Karaman'ın birkaç mahallesinde elektrik arızası çalışmaları yapılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren geçerli olan kesintinin ne zaman ve saat kaçta biteceği de belli oldu.

Vatandaşlar kesintinin sebebini ve geleceği saati öğrenebiliyor.

KARAMAN ERMENEK ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 EYLÜL PERŞEMBE

Perşembe gününe planlanmış olan kesintilere göre İkizçınar Köyü, Beliçekkoz ve Havuz Merkez mevkiinde elektrikler 13.30'da gelecek.

Ağaççatı Köyü kesintisi 16.30'da biterken Balkusan Köyü'nde 15.30'da sonlanacak.

Kazımkarabekir Sinci Köyü'nde arıza çalışmaları 13.00'e kadar devam edecek.

Sarıveliler Göktepe Beldesi, Çukurbağ Mahallesi ve Uğurlu Köyü'nde çalışmalar 13.30'da sona erecek.

KARAMAN MERKEZ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

19 Eylül günü kesintilerinin saati belli oldu.

Çakırbağ Köyü'nde 14.30'a kadar sürecek olan kesinti, Larende Mahallesi'nde 16.00'da sona erecek.

Larende Mahallesi'nin 1203. Sokak, 1211. Sokak, 1216. Sokak, 1220. Sokak, 1222. Sokak, 586. Sokak, 600. Sokak, 602. Sokak, 626 Sokak, 627. Sokak, 630 Sokak, 657 Sokak, ABDULLAH SABRİ ÜLGEN Caddesi, ERTUĞRUL GAZİ Bulvarı, ŞHT. HARUN KAÇAR Caddesi, ŞHT. HULUSİ EKİZER Caddesi, ŞHT.ÖMER DOĞAN Caddesi bölgelerinde yeni tesis çalışması nedeniyle elektrikler 16.00'da gelecek.

Yenişehir Mahallesi'nde de arıza çalışmaları 16.00'da sonlanacak.

Bölükyazı Köyü'nde elektrikler 14.30'da gelirken Çavuşpınarı Köyü'nde 13.30'da gelecek.