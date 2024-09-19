Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 1976 Bayburt doğumlu

19 Eylül 2024 08:55 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:03

Karaman Valiliğine Mehmet Fatih Çiçekli atandı. Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararları sonrasında 16 ilde valilik ataması yapıldığı paylaşıldı.

Resmi Gazete kararlarına göre Ali Çalgan, Çorum Valisi oldu

Resmi Gazete kararlarına göre Ali Çalgan, Çorum Valisi oldu

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete'de 16 il için valilik değişimi yaşandı.

Karaman​ Valisi olan Mehmet Fatih Çiçekli'nin aslen nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1976 yılında Bayburt​'ta doğan isim ilkokul ve ortaokul eğitimini Ankara​'da tamamladıktan sonra üniversiteyi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Rekabet Kurumu'nun birçok alanında 7 sene çalışmasının ardından 2004 yılında Mülki İdare Amirliği kariyerine başladı.

Ordu/Çaybaşı, Bursa/Büyükorhan, Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten, Karabük/Yenice, Iğdır/ Aralık ve Elazığ/Palu ilçelerinde görev alan Çiçekli, Esengül Korkmaz ile evli ve 2 erkek çocuğuna sahip.

19 Eylül 2024 Resmi Gazete kararına göre Karaman Valisi olarak görev alacak.

YENİ KARAMAN VALİSİ KİM OLDU?

Resmi Gazete kararına göre Karaman Valisi, Mehmet Fatih Çiçekli oldu.