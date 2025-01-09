09 Ocak 2025 21:50 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 21:56

Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan "Karantina" filmi, 10 Ocak 2025'te vizyona giriyor. Yönetmenliğini Ahmet Topuz'un yaptığı ve Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin rol aldığı film, gençlik, dram ve romantik türlerinde izleyiciyle buluşacak. Karantina filmi bilet fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır’da ve birçok şehirde sinema salonuna ve seans saatine göre değişiyor.

Beyza Alkoç'un kaleminden çıkan ve gençlik romanı olarak tanınan "Karantina", sinemalarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

KARANTİNA​ FİLMİ BEYZA ALKOÇ BİLET FİYATLARI

Beyza Alkoç'un yazdığı ve en eski kitaplarından biri olan "Karantina", sinema perdesine taşındı. Sinemaseverler Karantina filmi için büyük beklenti içerisinde.

Filmin bilet fiyatları, sinema salonlarının konumu ve seans saatlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ortalama fiyatlar 100 TL'den başlayarak 350 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu fiyat farklılığı, sinema salonlarının sunduğu çeşitli teknolojik imkanlar, 3D gösterimler veya özel seanslar gibi ekstra hizmetlerden kaynaklanıyor.

KARANTİNA FİLMİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Karantina filmi için bilet fiyatları, izleyicinin tercih edeceği sinema salonuna ve seans saatine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, büyük şehirlerdeki merkezi lokasyonlarda veya lüks sinema komplekslerinde bilet fiyatları daha yüksek olabilir, bu da fiyat aralığını 350 TL'ye kadar çıkarabilir. Ancak, daha küçük sinemalarda veya hafta içi seanslarında bu fiyatlar 100 TL civarına kadar düşebilir.

Sinema severler, biletlerini online platformlar üzerinden veya sinema gişelerinden satın alırken, öğrenci indirimleri, sadakat programları veya özel günlerde yapılan indirimlerden yararlanabilirler.

KARANTİNA FİLMİ VİZYONA GİRDİ Mİ?

Karantina filmi, 10 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla Türkiye genelinde vizyona girecek. Bu tarih, filmin yönetmeni Ahmet Topuz ve senarist Beyza Alkoç tarafından da heyecanla beklenen bir an. Özellikle gençlik, dram ve romantik film severler için bu film, yeni yılın ilk günlerine renk katacak gibi görünüyor.

Vizyon tarihinden önce gerçekleştirilen basın toplantılarında, filmin oyuncuları ve ekibi, izleyicilerin beklentilerini karşılayacak bir yapım ortaya çıkardıklarını belirttiler.

KARANTİNA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"Karantina" filmi, 10 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye genelinde sinemalarda gösterime girecek.

KARANTİNA FİLMİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Biletler, çeşitli sinema salonlarının web sitelerinden, bilet satış platformlarından veya doğrudan sinema gişelerinden satın alınabilir.

KARANTİNA FİLMİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları 100 TL ile 350 TL arasında değişmektedir ve salonun konumu, seans saati gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir.

KARANTİNA FİLMİ TÜRÜ NE?

Film, dram, romantik ve gençlik türlerinde bir yapıt olarak karşımıza çıkıyor.

KARANTİNA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını konu alıyor. Zeynep, yeni okulunda kendini karantina, cinayet ve beklenmedik bir aşk üçgeninin içinde bulur.