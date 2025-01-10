Karantina filmi hangi okulda, nerede çekildi?

10 Ocak 2025 01:18 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 01:19

Beyza Alkoç'un "Karantina" isimli kitabından sinemaya uyarlanan film, 10 Ocak 2025'te vizyona giriyor. Dram, romantik ve gençlik türlerini barındıran Karantina filminin çekildiği il, ilçe, mekan ve okul merak ediliyor. Film, bir cinayet soruşturması sırasında Zeynep ve Onur'un başlayan aşk hikayesini anlatıyor ve izleyicilerden büyük ilgi bekliyor.

Beyza Alkoç'un popüler gençlik romanı "Karantina", sinemada canlanıyor ve izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

KARANTİNA​ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Karantina filminin çekimleri, İstanbul​'da yapıldı. Şehir, filmin atmosferine uyum sağlayan çeşitli mekanlar sundu, ancak çekimlerin büyük bir kısmı Zorlu Koleji'nin özel bir plato alanında yapıldı. Bu alan, film için özel olarak dizayn edildi ve okulun iç ve dış mekanları, Zeynep'in karantinaya alındığı okul ortamını canlandırmak için kullanıldı.

İstanbul'un tarihi ve modern dokuları, filmde kullanılan diğer sahnelerde de büyük bir etki oluşturdu. Filmin yönetmeni Ahmet Topuz, şehrin enerjisinin ve çok yönlülüğünün, filmdeki duygusal ve dramatik anları desteklediğini belirtti.

Çekim sürecinde İstanbul'un farklı bölgeleri de filmde yer buldu. Özellikle, şehrin gençlik kültürünü ve dinamik yapısını yansıtan yerler, filmin hem teknik hem de duygusal anlatımını zenginleştirdi.

KARANTİNA FİLMİ HANGİ OKULDA ÇEKİLDİ?

Karantina filmi, İstanbul'daki Zorlu Koleji'nde çekildi. Okulun seçilme sebebi, hem mimari yapısı hem de mekan olarak filmdeki karantina altındaki okul ortamını yansıtabilmesiydi.

Zorlu Koleji, film için özel bir plato alanı kurdu ve bu alan, Zeynep'in yeni okuluna atıfta bulunan sahnelerde kullanıldı. Okulun koridorları, sınıfları ve bahçesi, filmin dramatik anlarını ve karakterlerin duygusal yolculuklarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu mekan, filmin gençlik ve dram unsurlarını güçlendiren bir arka plan sağladı.

KARANTİNA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor. Zeynep, yeni okulunda kendini karantina, cinayet ve beklenmedik bir aşk üçgeninin içinde bulur.

KARANTİNA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Karantina" filminin çekimleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

KARANTİNA FİLMİ HANGİ OKULDA ÇEKİLDİ?

Film, İstanbul'daki Zorlu Koleji'nin özel bir plato alanında çekildi.