Karantina filmi nereden izlenir? (2025)

10 Ocak 2025 20:52 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 20:53

Beyza Alkoç'un "Karantina" isimli kitabından sinemaya uyarlanan Karantina filmi, 10 Ocak 2025'te Türkiye, Almanya ve Azerbaycan'da sinemadan izlenebilir olacak. Dram, romantik ve gençlik türlerindeki bu yapım, şu an sinema salonlarında izlenebiliyor. Konusu, bir cinayet soruşturması sırasında Zeynep ve Onur'un birbirlerine aşık olmasını anlatıyor. Karantina filmi full part izlemek isteyenler için filme dair tüm detaylar.

Beyza Alkoç'un gençlik romanı "Karantina", sinemada hayat buldu ve izleyicileriyle 10 Ocak’ta buluştu.

KARANTİNA​ FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Karantina filmi, sinemaseverlerin 10 Ocak’ta sinemalarda izlenebilir durumda. Türkiye​ genelinde, 10 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren birçok sinema salonlarında gösterime girecek. Film, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Almanya​ ve Azerbaycan​'daki sinema salonlarında da izlenebilecek.

Karantina filmini izlemek isteyenler için şu anki tek seçenek sinema bileti almak olacaktır. Çünkü dijital platformlarda izleme imkanı Karantina filmi için bulunmamakla birlikte, ilerleyen zamanlarda bu platformlarda da yer alması bekleniyor.

Sinema biletlerinin satışı, çeşitli online bilet satış siteleri ve sinema salonlarının kendi bilet gişelerinden yapılmaktadır.

Film için bilet almak isteyenlerin, biletlerini erken satın almaları önerilir, çünkü popüler filmler için seanslar hızla dolabilir. Ayrıca, film gösterimlerinin saatleri ve sinema salonlarına göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden izlemek istediğiniz seansı kontrol etmek önemlidir.

KARANTİNA FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

Şu anda Karantina filmi, herhangi bir dijital platformda bulunmamaktadır. Sadece sinemalarda izlenebilen bu yapım, sinema salonlarına özel bir gösterim deneyimi sunuyor. Ancak, zamanla diğer filmler gibi dijital platformlarda da yer alması olası.

Hangi platformlarda yayınlanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, benzer filmlerin yayınlandığı Netflix, Amazon Prime Video veya BluTV gibi platformlarda Karantina filminin yayınlanabileceği tahmin ediliyor.

KARANTİNA FİLMİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Karantina filmi, Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan'daki sinema salonlarında gösterime girecek. Karantina filmini Almanya ve Azerbaycan’da sabırsızlıkla bekleyenler Türkiye ile eş zamanlı olarak sinemalardan filmi izleme heyecanını yaşayabilecekler.

Türkiye'deki sinema salonlarında, film izlemek isteyenler, yerel sinema rehberlerini veya online bilet satış sitelerini kontrol ederek seans bilgilerine ulaşabilirler. Almanya ve Azerbaycan'da da benzer şekilde, yerel sinema salonlarının programlarında filmi bulabilirsiniz.

KARANTİNA FİLMİ FULL İZLE

Şu anda Karantina filmi, tamamı ile izlenebilecek şekilde herhangi bir dijital platformda yer almamaktadır. Filmin sadece sinema salonlarında izlenebileceği göz önüne alındığında, izleyicilerin filmi tamamen izleyebilmesi için sinemaya gitmeleri gerekmektedir.

Dijital platformlarda filmin tamamını izlemek için, sinema gösteriminden sonraki bir zamanda dijital yayın haklarının satın alınması veya kiralanması gerekebilir.

KARANTİNA FİLMİNİ NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Film, dram, romantik ve gençlik türlerinde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Karantina filmini sinema salonlarında izleyebilirsiniz.

KARANTİNA FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Karantina şu an için sadece sinema salonlarında izlenebiliyor. Dijital platformlarda yer almadan önce sinemalarda gösterime girecek.

KARANTİNA HANGİ PLATFORMDA, NETFLİX'TE VAR MI?

Şu an için hiçbir dijital platformda yer almıyor, ancak ileride Netflix, Amazon Prime Video veya benzeri platformlarda yayınlanabilir.