Karasu, Ağva'da denize girmek yasak mı? 3 Ağustos Sakarya, İstanbul'da denize girmek yasak mı?

Şiddetli rüzgar ve denizde oluşan dalgalar nedeniyle İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde 3 Ağustos 2025 Pazar günü denize girmek yasaklandı.

Günübirlik deniz tatili yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Karasu, Ağva'da denize girmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor.

KARASU DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklandı. Karasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

3 Ağustos 2025 Pazar günü için ise yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

AĞVA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ağva Plajı da dahil olmak üzere ilçe genelinde 31 Temmuz 2025 ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Bugün (3 Ağustos 2025 Pazar) için ise kaymakamlık tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

İSTANBUL DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul'da kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamaya göre Sarıyer ve Beykoz'da 3 Ağustos 2025 tarihinde denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"İlçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31.07.2025 Perşembe, 01.08.2025 Cuma, 02.08.2025 Cumartesi, 03.08.2025 Pazar günlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."