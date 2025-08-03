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 | Hüseyin Bahcivan

Karasu, Ağva'da denize girmek yasak mı? 3 Ağustos Sakarya, İstanbul'da denize girmek yasak mı?

İstanbul ve Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan bazı ilçelerinde denize girmek dalga boyu nedeniyle yasaklandı. Karasu, Ağva'da denize girmenin yasak olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili kaymakamlıklar açıklama yaptı.

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Karasu, Ağva'da denize girmek yasak mı? 3 Ağustos Sakarya, İstanbul'da denize girmek yasak mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 12:53

Şiddetli ve denizde oluşan dalgalar nedeniyle , ve 'nin bazı ilçelerinde 3 Ağustos 2025 Pazar günü denize girmek yasaklandı.

Günübirlik deniz tatili yapmak isteyen vatandaşlar tarafından , Ağva'da denize girmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor.

Karasu, Ağva'da denize girmek yasak mı? 3 Ağustos Sakarya, İstanbul'da denize girmek yasak mı?

KARASU DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklandı. Karasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yoğun ve rip akıntısı nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

3 Ağustos 2025 Pazar günü için ise yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Karasu, Ağva'da denize girmek yasak mı? 3 Ağustos Sakarya, İstanbul'da denize girmek yasak mı?

AĞVA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ağva Plajı da dahil olmak üzere ilçe genelinde 31 Temmuz 2025 ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Bugün (3 Ağustos 2025 Pazar) için ise kaymakamlık tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Karasu, Ağva'da denize girmek yasak mı? 3 Ağustos Sakarya, İstanbul'da denize girmek yasak mı?

İSTANBUL DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul'da kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamaya göre Sarıyer ve Beykoz'da 3 Ağustos 2025 tarihinde denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"İlçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31.07.2025 Perşembe, 01.08.2025 Cuma, 02.08.2025 Cumartesi, 03.08.2025 Pazar günlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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