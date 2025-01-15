Karayolları Genel Müdürlüğü 41 personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu

15 Ocak 2025 13:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:48

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 41 personel alımı gerçekleşecek. Başvuru şartları ve tarihi belli olurken işe alım ilanı yayımlandı. Adaylar öğrenim düzeyindeki pozisyonlara tercih yapabilirken KPSS sınavına girmiş olması gerekiyor. Başvuruların başladığı ve bittiği gün duyuruldu.

Karayolları​ Genel Müdürlüğü, 41 personel alımı​ gerçekleştirecek. Adaylardan KPSS​ sınavına girmiş olması beklenirken ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türü istenecek.

Asil olarak yerleşenler kadar yedek adayın da belirleneceği belirtildi.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 41 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 20 Ocak tarihine kadar yapılırken https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar 20 Ocak gününe kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan lisans için 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavına ve ön lisans için 1 Eylül 2024 tarihinde yapılan KPSS sınavına girmiş olmaları bekleniyor. Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türü gerekiyor. Başvuru yapacak adaylardan beklenenler şöyle:

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

• Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

• Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

• Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,

• Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

Tüm başvuru şartları ise yayımlanan ilanda yer alıyor. İlan için BURAYA tıklayınız.

KGM PERSONEL ALIMI ÇALIŞMA YERİ NERESİ?

Başvuru sonucu kabul edilecek adayların çalışacağı yerler ilanda şöyle açıklandı:

"Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz merkezi ile bunlara bağlı iş yerleridir. Adaylar, görev yapacakları teşkilat birimlerimizi kurumsal internet www.kgm.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir."