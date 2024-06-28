28 Haziran 2024 22:35 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 22:52

Kardeşler Takımı, 19 Ocak 2024'te gösterime girmiş ve yaklaşık 450 bin seyirci tarafından izlenmişti.

Şimdi ise ikinci bir devam filmi gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

KARDEŞLER TAKIMI 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kardeş Takımı'nın devam filmi olan Kardeş Takımı 2, 10 Ocak 2025'te vizyona girecek.

Devam filminde, ilk filmde yer alan Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak, Mehmet Aybars Kaya ve Gülhan Tekin rollerine geri dönüyor.

Bu kadroya Özgür Emre Yıldırım, Dilşah Demir ve Berat Efe Parlar gibi yeni isimler de katıldı.

ÇEKİMLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

CJ ENM ve TAFF Pictures yapım ortaklığıyla çekimlerine kısa süre içinde başlanacak olan Kardeş Takımı 2, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

Çekimler ne zaman başlayacak sorusu ilk filmi beğenen izleyiciler tarafından gündem olmuş durumda.

Kardeş Takımı 2, sinemalarda büyük bir heyecanla bekleniyor ve yeni yılda izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.