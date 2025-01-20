Kardeş Takımı 2 hangi platformda? 10 Ocak'ta yayınlandı

20 Ocak 2025 13:44 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:51

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın başrolünde yer aldığı Kardeş Takımı'nın devamı olan filmin 10 Ocak'ta çıkması üzerine izlemek isteyenler yayınlandığı platformu ve sinemaları araştırmaya başladı. Kısa sürede beğeni toplayan filmin yaş sınırı da belli oldu.

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Takımı 2, vizyona girdi. Sosyal medyada da olumlu sonuç olan filmi izlemek isteyenler hangi platformda yayınlandığını merak ediyor.

KARDEŞ TAKIMI 2 HANGİ PLATFORMDA?

Bedran Güzel'in yönetmenliğini yaptığı ve Elif Dede'nin senaryosunu yazdığı film, 10 Ocak'ta vizyona girdi. Filmi izlemek isteyenler şu an için sadece sinema ekranlarında izleyebilecek. Vizyona girmesinin ardından kısa sürede büyük beğeni toplayan filmin 3.sünün çıkıp çıkmayacağı da izleyicinin gündemine yerleşti.

İzlemek için 10 Ocak itibarıyla sinema salonlarını ziyaret edebilirsiniz.

KARDEŞ TAKIMI 2 NETFLİX'E NE ZAMAN GELECEK?

Binlerce içeriğin yer aldığı Netflix'te Kardeş Takımı 2 filminin yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Film şu an için sinema salonlarında yer alırken izlemek için vizyonda olduğu sürece sinemada izleyebileceksiniz.

KARDEŞ TAKIMI 2 NEREDEN İZLENİR?

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak gibi isimlerin yer aldığı film, sinema salonlarında izleyici ile buluşuyor. İzlemek isteyenler vizyonda olduğu süreçte bilet satın alarak izleyebilir.

KARDEŞ TAKIMI 2 YAŞ SINIRI VAR MI?

10 Ocak'ta vizyona giren film "Genel İzleyici Kitlesi" için uygundur. Buna göre her yaştan kişi izleyebilir.