Kargo şirketleri 1 Mayıs'ta çalışmaya ara verecek

01 May 2024 07:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:30

Nisan ayının sonlarına yaklaşırken, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı ve bu tatilde hangi hizmetlerin verileceği merak ediliyor. Özellikle kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağına dair sorular gündeme gelmeye başladı. Detaylar haberimizde!

1 Mayıs İşçi Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kutlanacak.

Bu tatil sebebiyle birçok kurum ve kuruluşlar tatil bilgisi hakkında duyrularını yapmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, özellikle online olarak gerçekleştirdikleri alışverişleri adına kargo şirketlerinin durumunu merak ediyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo şirketleri çalışmayacak.

Bu nedenle, 1 Mayıs'ta kargo teslimatı yapılması beklenmemeli.

Vatandaşların gönderilerinin teslimatı için 1 Mayıs gününden itibaren teslim alabilecekleri şekilde planlama yapmaları öneriliyor.