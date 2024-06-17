Kargo şubeleri, 20 Haziran Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek

17 Haziran 2024 13:01 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:40

Şoke eden görüntüler! Kargo paketlerini böyle fırlattılar!

Şoke eden görüntüler! Kargo paketlerini böyle fırlattılar!

Kurban Bayramı heyecanı tüm ülkeyi sardı.

Bayram süresince kargoların çalışma durumu da çeşitli posta ve gönderim işlemi olan vatandaşlarca merak ediliyor.

Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak, kargoların bayram tatili ne zaman bitecek gibi sorular vatandaşlar arasında gündem olmuş durumda.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek.

Bayram tatili boyunca kargolar hizmet vermeyecek.

Kargo şubeleri, 20 Haziran Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

Ancak, bu durum kargo firmalarına göre değişiklik gösterebilir.