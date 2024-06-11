Kargolar, Kurban bayramında resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak

11 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:43

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından bankalar, kargolar ve hastaneler açık mı, kapalı mı araştırılmaya başlarken hafta sonu çalışma saatleri de merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin uzatıldığını duyurmuştu.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI 2024?

16 Haziran tarihinde başlayan bayram tatili süresince kargolar hizmet vermeyecek. Resmi tatillerde kapalı olan kargo şirketleri 19 Haziran'a kadar kapalı olurken eklenen 2 günlük idari iznin kullanımı şirketlerde değişkenlik göstermekte. Bu nedenle aracı kargo şirketini arayarak net bir bilgi alabilirsiniz.

Kargoların idari izin kullanmaması halinde 20 Haziran, kullanması halinde 24 Haziran'da hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

Resmi tatillerde kapalı olan yerler şöyle:

Okullar, Üniversiteler, Bankalar, Borsa, Eczaneler, Hastaneler, Kaymakamlıklar, Valilikler, Belediyeler, Aile Sağlığı Merkezleri, Noterler, SGK, PTT ve Kargo firmaları.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

2024 yılında bayram 16 Haziran'da başlarken 4 gün sürecek. 16-17-18-19 Haziran'da resmi tatil olarak sayılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin uzatılacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."