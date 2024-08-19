Kariye Camii cuma günleri ziyarete kapalı olacakken ibadete ise açık olacak

19 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:25

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da bulunan Kariye Camii hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle bugünden itibaren "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildi.

Vatandaşlar tarafından Kariye Camii'nin ziyaret ve ibadet saatleri merak edilmeye başlandı.

KARİYE CAMİİ CUMA GÜNLERİ KAPALI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre artık Kariye Camii, cuma günleri sadece ibadete açık olacak ve turistik ziyaret yapılmayacak.

KARİYE CAMİİ ZİYARET GÜNLERİ NE ZAMAN?

Yeni uygulamaya göre Kariye Camii, cuma günleri hariç her gün turistik ziyarete açık olacak.

KARİYE CAMİİ İBADET SAATLERİ NE ZAMAN?

Kariye Camii artık cuma günleri sadece ibadete açık olacak.

Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce ise turistik ziyaret durdurulacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar bu vakitlerde camiye ücretsiz olarak girebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Kariye Camii, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz olarak girebilecek."