Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu

Birinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli karne gününe odaklanmış durumda. 16 Ocak 2026 Cuma günü, eğitim öğretim yılının ilk yarısı resmen sona erecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. 1. dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte tamamlanacak. Belirlenen takvim doğrultusunda bu tarihte Türkiye genelindeki tüm devlet ve özel okullarda karne dağıtımı yapılacak.

Karne günüyle birlikte öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler için geçerli olan bu uygulama, resmi eğitim takvimi kapsamında yürütülecek. Okullar, karne dağıtımına ilişkin planlamalarını kendi iç düzenlemelerine göre belirleyecek.

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü, uygulamada fiilen yarım gün olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel uygulamasına göre bu tarihte normal ders programı uygulanmayacak. Öğrenciler okula gelecek, yoklama alınacak ve bazı okullarda kısa süreli sınıf içi etkinlikler ya da törenler yapılabilecek.

Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler genellikle 1 ila 2 saat içerisinde okuldan gönderilecek. Öğleden sonra ders yapılmayacak ve tam gün eğitim uygulanmayacak. Okulun günlük işleyişi karne dağıtımına göre planlanacak.

KARNE ALMAK ZORUNLU MU?

Karne dağıtımı resmi bir işlem olduğu için öğrencilerin okula gelerek karnelerini almaları beklenir. Ancak katılım konusunda katı bir zorunluluk bulunmayacak. Hastalık ya da benzeri mazeretler söz konusu olduğunda, veli bilgilendirmesiyle birlikte karneler daha sonraki günlerde okuldan alınabilecek.

Fiziki karneye ulaşamayan öğrenciler ve veliler için dijital seçenekler de açık olacak. 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren e-Okul sistemi ve e-Devlet üzerinden e-Karne erişimi sağlanacak. Notlar, devamsızlık bilgileri ve takdir-teşekkür durumları bu platformlardan görüntülenebilecek.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2026?

Karne dağıtım saatleri, okuldan okula farklılık gösterecek. Genel uygulamada karnelerin sabah saatlerinde verilmesi planlanacak. Birçok okulda dağıtımın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında başlaması beklenirken, bazı okullarda bu saat 08.30’a kadar çekilebilecek.

Bazı kaynaklarda fiziki karnelerin 10.00 itibarıyla verilmeye başlanacağı ve aynı saatten sonra e-Karne sisteminin erişime açılacağı bilgisi yer alacak. Kesin saat bilgisi ise okul yönetimleri ve sınıf öğretmenleri tarafından önceden duyurulacak. Veliler okulun resmi kanallarından yapılacak bilgilendirmeleri takip edebilirler.