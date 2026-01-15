Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu

Karneler saat kaç verilecek 2026 yılı ilk dönem sonu için belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte Türkiye genelindeki devlet ve özel okullarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine birinci dönem karneleri dağıtılacak. Karne dağıtımıyla birlikte öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. Okullarda karne günü ders programı uygulanmayacak, öğrenciler karnelerini aldıktan sonra kısa sürede okuldan ayrılacak. Karne dağıtım saatleri ise okuldan okula farklılık gösterecek ve kesin zaman okul yönetimleri tarafından duyurulacak. İşte Karne dağıtım saati…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 21:38

Birinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli karne gününe odaklanmış durumda. 16 Ocak 2026 Cuma günü, eğitim öğretim yılının ilk yarısı resmen sona erecek.

Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. 1. dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte tamamlanacak. Belirlenen takvim doğrultusunda bu tarihte Türkiye genelindeki tüm devlet ve özel okullarda karne dağıtımı yapılacak.

Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu

Karne günüyle birlikte öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler için geçerli olan bu uygulama, resmi eğitim takvimi kapsamında yürütülecek. Okullar, karne dağıtımına ilişkin planlamalarını kendi iç düzenlemelerine göre belirleyecek.

Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü, uygulamada fiilen yarım gün olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel uygulamasına göre bu tarihte normal ders programı uygulanmayacak. Öğrenciler okula gelecek, yoklama alınacak ve bazı okullarda kısa süreli sınıf içi etkinlikler ya da törenler yapılabilecek.

Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu

Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler genellikle 1 ila 2 saat içerisinde okuldan gönderilecek. Öğleden sonra ders yapılmayacak ve tam gün eğitim uygulanmayacak. Okulun günlük işleyişi karne dağıtımına göre planlanacak.

Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu

KARNE ALMAK ZORUNLU MU?

Karne dağıtımı resmi bir işlem olduğu için öğrencilerin okula gelerek karnelerini almaları beklenir. Ancak katılım konusunda katı bir zorunluluk bulunmayacak. Hastalık ya da benzeri mazeretler söz konusu olduğunda, veli bilgilendirmesiyle birlikte karneler daha sonraki günlerde okuldan alınabilecek.

Fiziki karneye ulaşamayan öğrenciler ve veliler için dijital seçenekler de açık olacak. 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren e-Okul sistemi ve e-Devlet üzerinden e-Karne erişimi sağlanacak. Notlar, devamsızlık bilgileri ve takdir-teşekkür durumları bu platformlardan görüntülenebilecek.

Karne dağıtımı saat kaçta? 2026 1. dönem karne dağıtımı yarın ne zaman yapılacağı belli oldu

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2026?

Karne dağıtım saatleri, okuldan okula farklılık gösterecek. Genel uygulamada karnelerin sabah saatlerinde verilmesi planlanacak. Birçok okulda dağıtımın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında başlaması beklenirken, bazı okullarda bu saat 08.30’a kadar çekilebilecek.

Bazı kaynaklarda fiziki karnelerin 10.00 itibarıyla verilmeye başlanacağı ve aynı saatten sonra e-Karne sisteminin erişime açılacağı bilgisi yer alacak. Kesin saat bilgisi ise okul yönetimleri ve sınıf öğretmenleri tarafından önceden duyurulacak. Veliler okulun resmi kanallarından yapılacak bilgilendirmeleri takip edebilirler.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.