Karne günü serbest mi gidilecek 2025? Yarın belgeler dağıtılıyor

16 Ocak 2025 15:29 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:31

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil öncesi karneler 17 Ocak Cuma günü dağıtılacak. Yarın okula gidecek olan öğrenciler üniforma mı yoksa serbest kıyafet mi giyeceğini araştırmaya başladı. Karne dağıtım saatleri okuldan okula farklılık gösteriyor.

Yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak! 20 milyon öğrenci tatile çıkıyor

Yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak! 20 milyon öğrenci tatile çıkıyor

MEB takvimine göre yarın ara tatil​ öncesi son okul günü yaşanacak. Öğrenciler 17 Ocak günü karnesini aldıktan sonra 15 gün boyunca tatil yapacak. Öğrenciler ise yarın karne alırken serbest kıyafet olup olmayacağını merak ediyor.

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK 2025?

17 Ocak Cuma günü ortaokul​ ve liselerde karneler dağıtılacak. Okula gidecek olan öğrenciler serbest kıyafetle gidip gitmeyeceğini merak ediyordu. Normalde okula üniforma ile gidilmesi gerekirken karne günleri öğrenciler serbest olarak gidiyor.

Okullardan herhangi bir uyarı gelmemesi halinde öğrenciler serbest kıyafet ile karnelerini teslim alabilecek. Karnelerin verileceği saat okuldan okula farklılık gösterirken genel olarak dağıtım 10.00 ile 12.00 aralığında oluyor.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günleri ders işlenmiyor. Öğrenciler öğretmenleri ile ara tatilde ne yapacağına dair konuşmalar, arkadaşlarıyla tatil konuşmaları yapıyor ve ardından karne dağıtımı yapılıyor.

Öğrenciler karnelerini alırken öğretmenleri tarafından tebrik ediliyor. Ardından ise 15 gün boyunca tatil yapılacak. Karne günlerinde genel olarak tam gün ders işlenmiyor.

MEB takvimine göre ara tatil 20 Ocak günü başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlarken ikinci dönemde ara tatil tarihleri 31 Mart - 4 Nisan olarak belirlendi. Eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran'da sona erecek.