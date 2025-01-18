Karne nereden bakılır? Online olarak erişilecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:16

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk dönem karneleri 17 Ocak Cuma günü öğrencilere verildi. Veliler ve öğrenciler not ve devamsızlık bilgilerinin olduğu karneleri online olarak da görebiliyor.

17 Ocak Cuma günü ortaokul ve liste öğrencileri karnelerini aldı. Heyecanlı gün sonrasında veliler karnelere online olarak da erişebilecek. Sistem üzerinden takdir ve teşekkür belgeleri de görülüyor. KARNE NEREDEN BAKILIR? 17 Ocak Cuma günü verilen karneler e okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler not ve devamsızlık bilgilerinin yer aldığı karnesini ve takdir - teşekkür belgesini online olarak görebilecek. Öğrenciler e okul sistemine T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yaptıktan sonra karnelerine erişebilecek. E karnelere e-okul.meb.gov.tr üzerinden erişiliyor. E KARNE TAKDİR BELGESİ VAR MI? E okul sistemi üzerinden erişilen karnede teşekkür ve takdir belgesine de erişebiliyorsunuz. E KARNE İÇİN TIKLAYINIZ İlgili Haberler 15 günlük sömestr tatili başladı: İstanbul’da şehirlerarası otobüs bileti fiyatları belli oldu!