Karnede yeterli ne demek? Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini aldı

17 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:23

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün (17 Ocak 2025) sona erecek. Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak sömestr tatiline girecek. Karnelerini alan öğrenciler yeterli yazısının ne demek olduğunu merak etmeye başladı. Karnede yeterli demek dersten başarılı olunduğu anlamına gelir.

Milyonlarca öğrenci için sömestir tatili başlıyor! Yeni karneler ilk kez verilecek

Milyonlarca öğrenci için sömestir tatili başlıyor! Yeni karneler ilk kez verilecek

İlkokul, ortaokul ve liselerde okuyan milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alacak. Karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler 15 gün tatil​ yapacaklar.

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte okullarda karneler dağıtılmaya başlandı. Karnede "yeterli" ibaresini gören öğrenciler ne anlama geldiğini merak ediyor.

KARNEDE YETERLİ NE DEMEK?

Karnede "yeterli" ifadesi bulunuyorsa öğrencinin o dersten başarılı olarak geçtiği anlamına gelir.

Her ders için yeterli not farklı olsa da genel olarak 70-90 arasındaki karne notları yeterli olarak kabul edilmektedir.

KARNEDE GELİŞTİRMELİ NE DEMEK?

Yeterli ifadesi yerine "geliştirmeli" yazıyor ise öğrencinin o derse daha çok odaklanması gerektiği belirtilmektedir.

Ancak aynı yeterli ifadesinde olduğu gibi geliştirmeli ifadesi de öğrencinin o dersten başarısız olduğunu göstermez.

Öğrencinin odaklanır ise bu derste de başarılı olabileceğini ifade eder.

KARNEDE ŞUBE ORTALAMASI YEŞİL NE DEMEK?

Karnede şube ortalamasının yeşil olması, ders notunuzun sınıf ortalamasından yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Mavi olduğunda aynı, kırmızı olduğunda ise sınıf ortalamasından düşük anlamına gelmektedir.

Sınıf ortalaması ise bütün öğrencilerinin karne notu ortalamalarının toplanıp, daha sonra sayısına bölünmesiyle bulunur.