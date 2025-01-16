Karneler saat kaçta verilecek 2025?

16 Ocak 2025 20:36 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:41

Yarıyıl tatili öncesi 20 milyon öğrenci karnelerine kavuşuyor. 17 Ocak Cuma günü, okul öncesinden liseye kadar tüm öğrenciler karnelerini alacak. Ancak, ilkokul 1. sınıflar bu yıl karne yerine gelişim raporu alacak. Karnelerin verileceği saatler de belli olmaya başladı.

Yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak! 20 milyon öğrenci tatile çıkıyor

Yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak! 20 milyon öğrenci tatile çıkıyor

Yarın, Türkiye​ genelindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başlıyor ve karneler dağıtılıyor.

KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin basım süreci, karnelerin verileceği güne kadar devam edebiliyor ancak genellikle o haftanın çarşamba gününe kadar tamamlanmaktadır. Bu nedenle, karnelerin 17 Ocak Cuma günü okullarda verilmesi bekleniyor. Öğrenciler, birinci dönemin kapanışını karnelerini alarak yapacaklar ve yarıyıl tatiline çıkacaklar.

Bu yıl ilk kez, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" verilecek. Bu raporda, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri, öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri değerlendirilerek velilere çocuklarının ilerlemesi hakkında rehberlik sağlanacak.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karnelerin dağıtımı, 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde başlayacak. Okul yönetimleri tarafından belirlenen saatler çerçevesinde, karneler 8.30 itibariyle dağıtılmaya başlanacak. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir; bu yüzden öğrencilerin ve velilerin okullarından kesin saatleri öğrenmeleri önemli.

Öğrenciler karnelerini alıp tatilin tadını çıkarırken, ikinci dönemin başlangıcı için de hazırlıklara başlayacaklar. Yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan arasında gerçekleşecek.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler, sabah saat 8.30 itibariyle okul yönetiminin belirlediği saatlerde verilmeye başlanacak.

1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLECEK Mİ?

1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verilecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlıyor.