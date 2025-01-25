Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Karşıyaka Bulvarspor maçının hangi kanalda? 14.00'te başlayacak

Karşıyaka Bulvarspor maçının hangi kanalda? 14.00'te başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Ocak 2025 13:39 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:45
Karşıyaka Bulvarspor maçının hangi kanalda? 14.00&#039;te başlayacak

TFF 3. Lig'de şampiyonluk yarış devam ederken Karşıyaka ile Bulvarspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin severek takip ettiği TFF 3. Lig'de bugün 14.00'te Karşıyaka​ - Bulvarspor maçı oynanacak. Müsabakaya dakikalar kala yayıncı bilgileri ve saati belli oldu.

KARŞIYAKA - BULVARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün 14.00'te başlayacak olan müsabakanın yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmada golleri ve dakikaları takımların sosyal medya​ hesaplarından anlık olarak takip edebilecek.

Karşıyaka Bulvarspor maçının hangi kanalda? 14.00'te başlayacak - 1. Resim

KARŞIYAKA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

TFF 3. Lig'de bugün oynanacak olan karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Canlı olarak izlemek isteyenler için yayıncı bilgisi paylaşılmazken skorlar sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

TFF 3. LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

14:00 | Karşıyaka - Bulvarspor | Yayın Yok
14:00 | Balıkesirspor - Uşakspor 
14:00 | Ayvalıkgücü Bld. - Çankaya FK

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
karşıyakasosyal medya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...