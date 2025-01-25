Karşıyaka Bulvarspor maçının hangi kanalda? 14.00'te başlayacak

25 Ocak 2025 13:39 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:45

TFF 3. Lig'de şampiyonluk yarış devam ederken Karşıyaka ile Bulvarspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

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Futbolseverlerin severek takip ettiği TFF 3. Lig'de bugün 14.00'te Karşıyaka​ - Bulvarspor maçı oynanacak. Müsabakaya dakikalar kala yayıncı bilgileri ve saati belli oldu.

KARŞIYAKA - BULVARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün 14.00'te başlayacak olan müsabakanın yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmada golleri ve dakikaları takımların sosyal medya​ hesaplarından anlık olarak takip edebilecek.

KARŞIYAKA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

TFF 3. Lig'de bugün oynanacak olan karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Canlı olarak izlemek isteyenler için yayıncı bilgisi paylaşılmazken skorlar sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

TFF 3. LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

14:00 | Karşıyaka - Bulvarspor | Yayın Yok

14:00 | Balıkesirspor - Uşakspor

14:00 | Ayvalıkgücü Bld. - Çankaya FK