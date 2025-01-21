Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı? Bolu Kartalkaya’da yanan otel ile ilgili son gelişmeler

21 Ocak 2025 23:47 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 23:49

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bir otelde meydana gelen yangın faciasında son açıklamalara göre 76 vatandaşımız hayatını kaybederken yangının nedeni araştırılıyor.

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın​ faciası nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​'nın açıklamasına göre soğutma ve kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

KARTALKAYA OTEL YANGINI NEDEN VE NASIL ÇIKTI?

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’in ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 3’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

Saat 03.21’de, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Büyük bölümü ahşap olan ve 238 kayıtlı tatilcinin bulunduğu oteldeki yangın rüzgârın da etkisiyle tüm katlara hızlı bir şekilde yayıldı.

Giriş katlarda bulunan vatandaşlar hızla dışarıya çıkarken, üst katlarda bulunanlar ise yoğun duman ve alevler nedeniyle mahsur kaldı.

YANGIN NEDEN BÜYÜDÜ?

Otelin, Amerikan kayak otellerini örnek alarak büyük bir bölümünün ahşap yapıda olduğu, içindeki birçok dekoratif eşyanın, tavanların ve yan duvarların da ahşap kaplamalı olduğu öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti.