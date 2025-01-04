Kartepe'de kar var mı? MGM kar kalınlıklarını paylaştı

04 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 11:26

Hafta sonu Kartepe'de kar tatili yapmak isteyenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu haritasını kontrol ediyor. Kış aylarına girmemizle beraber Kartepe'de kar kalınlığı da arttı.

Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Hiç durmadan yağacak! İşte 4 Ocak 2025 il il hava durumu

Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Hiç durmadan yağacak! İşte 4 Ocak 2025 il il hava durumu

MGM verilerine göre bugün Kartepe​'de kar kalınlığının kaç cm olduğunu öğrenebiliyoruz. İstanbul​'a yakın kar tatili yerlerini yakından araştırırken bugünün hava durumu​ da belli oldu.

KARTEPE'DE KAR VAR MI 4 OCAK?

4 Ocak MGM verilerine göre Kartepe'de bugün bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 0 derece olurken akşam saatlerinde de aynı derecede seyir edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde hava durumuna göre ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması tahmin ediliyor.