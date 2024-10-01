Kasım 2024 askerlik yerleri 31 Ekim'de açıklanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ekim 2024 15:38 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:42

2024 yılında askere gidecek olan adaylar kasım askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını bekliyor. MSB tarafından paylaşılan bilgilere göre 2024 kasım askerlik yerleri tarihi belli oldu.

Yükümlülerin sevk belgelerini 10 gün öncesinden e- Devlet üzerinden alabileceği dönemle beraber askere gidecek olanlar kasım 2024 yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Kasım sınıflandırma döneminde askere gidecek olanlar 31 Ağustos tarihine kadar askerlik​ hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten müraacat yapmıştı. 2024 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim tarihinde e- Devlet üzerinden erişime açılacak. MSB resmi sitesinde yer​ alan açıklama şöyle oldu: "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet​ üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." 2024 SEVK TARİHLERİ MSB'de yer alan bilgilere göre sevk tarihleri şöyle: Yedek subay / astsubay adayları ile 1. grup erler | 14 Kasım 2024 2. grup erler | 12 Aralık 2024 3. grup erler | 9 Ocak 2024 ASKERLİK YERİ NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR? Askere gidecek olanlar e- Devlet üzerinden “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” veya "Askerliğim" kısmından bilgilerini doldurarak sonuca ulaşabilir. E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İlgili Haberler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, teğmenlerin yemini üzerine açıklama yaptı: Kasıt ve disiplinsizlik araştırılacak Sırbistan'da zorunlu askerlik geri dönüyor: Kimseye saldırma niyetimiz yok