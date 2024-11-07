Kasım ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi

07 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:47

Kasım ayı aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Yıl sonuna kadar uzatılan destekten yararlanan vatandaşlar, gözlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevirdi.

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İhtiyaç sahibi hanelere her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor.

KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri, her ay merkezi olarak yapılmaktadır. Aile Destek Programı kapsamında olan kasım ödemelerinin, ayın 10'u ile 20'i arasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Programı kapsamında her ay belirlenen tarihlerde 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler hesaplara yatırılıyor.

Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;

450 TL ve altı olan hanelere aylık 1.250 TL,

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelere aylık 1.100 TL,

911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelere aylık 950 TL,

1.372,30 TL üzeri – 5.667,37 arasında olan hanelere ise aylık 850

TL ödeme yapılmaktadır.