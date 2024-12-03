Kasım ayı enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Piyasalarda nefesler tutuldu

03 Aralık 2024 08:44 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 08:51

2024 yılı Kasım ayı enflasyon oranları, hem ev sahibi ve kiracıların hem de piyasa aktörlerinin gündeminde. TÜİK’in bugün açıklayacağı veriler, ekonomiye yön verecek kritik bilgiler sunacak.

DSİ kura çekimi ne zaman? Sürece dair detaylar belli oldu

DSİ kura çekimi ne zaman? Sürece dair detaylar belli oldu

Denizli'de korkunç kaza! Otobüsün yan tarafı tamamen koptu: Ölü ve yaralılar var

Denizli'de korkunç kaza! Otobüsün yan tarafı tamamen koptu: Ölü ve yaralılar var

2024 yılı Kasım​ ayı enflasyon​ oranları, milyonlarca kişi için kritik bir öneme sahip. TÜİK​ tarafından açıklanacak enflasyon verileri, kiracılar ve ev sahipleri başta olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer alıyor.

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık Salı günü saat 10:00 itibarıyla açıklayacak. Memur, emekli, işveren ve işçilerin merakla beklediği enflasyon oranları, aynı zamanda kira sözleşmelerini etkileyecek.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

TÜİK’in açıklamasından önce ekonomistler, Kasım ayı enflasyonu için beklenti anketlerini tamamladı. 15 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette, enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,98 olarak belirlendi. Ekonomistler, aylık enflasyon oranının %1,70 ile %2,54 arasında değişeceğini tahmin ediyor.

YILLIK ENFLASYON NE YÖNDE DEĞİŞECEK?

Ekonomistlere göre, Kasım ayı enflasyon verilerinin yıllık bazda gerileme göstermesi bekleniyor. Bir önceki yıl %48,58 olan yıllık enflasyonun, bu yıl Kasım ayında %46,71 seviyelerine ineceği öngörülüyor.

2024 YILI SONU ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?

Ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %45,07 olarak açıklandı. Bu tahmin, piyasalardaki beklentilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor.