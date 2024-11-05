Kasım ayı hangi balık yenir diyenler tezgahlardan önce internete baktı

05 Kasım 2024 16:34 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:54

Balık severlerin dikkat ettiği şeylerden biri de balıkların aylarına göre tazeliği ve mevsimidir. Kasım ayının gelmesiyle birlikte de balık seveler mevsimi gelen balıkların isimlerini araştırıyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte bu mevsimde hangi balıkların yeneceği araştırma konusu oldu.

Kasım ayında hangi balık yenir, hangi balığın lezzetli mevsimidir merak ediliyor.

KASIM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Kasım ayı balık sezonunun canlandığı ve daha lezzetli balıkların avlandığı dönemdir. Havaların soğumasıyla birlikte balıklarda yağlılık oranı artar bununla birlikte balıkların lezzeti ve besleyiciliği de artış gösterir.

KASIMDA HAMSİ YENİR Mİ?

Kasım ayının en popüler balıklarından biri olan hamsi, özellikle Karadeniz’den çıkan en lezzetli balıklardan biridir. Bu dönemde yağlı yapısı sayesinde oldukça lezzetli hale gelir.

LÜFER VE ÇİNEKOP HANGİ AYDA YENİR?

Lüfer, lezzet serüvenini Kasım’da zirveye taşır. Lüfer, kasım ayında oluşan iri ve yağlı yapısıyla damakta harika bir tat bırakır.

Kasım ayında lüferin küçük boyu olarak tanınan çinekop da sofralarda yerini alır. Lüfer gibi çinekop da beyaz ve lezzetli et yapısına sahiptir.

PALAMUT NASIL YENİR?

Sardalya ise özellikle yaz mevsiminde tercih edilse de Kasım ayında da yağlanarak lezzetini artırır.

Palamut, Kasım ayında yağlanarak lezzet ve besleyiciliğinin zirvesine ulaşır. Özellikle ızgara ya da fırında pişirilen palamut, omega-3 bakımından oldukça zengin bir hal alır.

KASIMDA BAŞKA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Kasım ayında sofralarda bulabileceğiniz bir diğer balık olan mezgit, beyaz ve yumuşak etiyle özellikle hafif bir lezzet arayanlara hitap eder.

Tekir ve barbunya ise özellikle Kasım ayının dikkat çeken diğer balıklarıdır. Pembe rengi ve hoş kokusuyla tanınan tekir ve barbunya, kızartma veya tava yapılarak da tüketilebilir.