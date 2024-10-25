Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak? Bakan Tekin açıkladı

25 Ekim 2024 15:43 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:46

Milyonlarca öğretmenin gündeminde kasım öğretmen seminerlerinin yüz yüze mi online mı olacağı yer aldı. Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün sosyal medya hesabından seminerlerin online olacağına dair açıklamada bulundu.

Milyonlarca öğretmen kasım seminerlerinin online olup olmayacağını araştırıyor. Kasım ayında gerçekleşecek olan kasım ayı öğretmen seminerleriyle ilgili detaylı açıklama bugün Bakan Tekin tarafından yapıldı.

Birçok öğretmen ara tatil seminerlerine katılım sağlayacak.

KASIM ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

Kasım ayında yapılacak olan öğretmen seminerleri online olarak yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​, X hesabı üzerinden seminerlerin nasıl olacağı hakkında bilgilendirme yaptı.

Tekin'in yaptığı açıklama şöyle:

"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.

Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık.

ARA TATİL SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milyonlarca öğretmenin katılacağı kasım ayı seminerleri çevrimiçi olarak uygulanacak.

KASIM AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlerin katılım sağlayacağı ara tatil seminerlerinin tarihi belli oldu. Seminerler 11-15 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğretmenler seminerlere online olarak katılım sağlayacak.