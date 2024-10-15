Kasım’da oynanacak olan Türkiye - Galler maçının oynanacağı stat belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ekim 2024 11:31 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:44

UEFA Uluslar B Ligi'nde heyecan devam ederken Türkiye ile Galler 16 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği maçın hangi statta oynanacağı da netleşti.

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A Milli Futbol Takımımız Galler​ ile mücadele edecek. Türkiye​ Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın stadyumu ve saati de belli oldu. Maç 16 Kasım Cumartesi​ oynanacak. TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK? TFF'nin açıklamasına göre Türkiye - Galler maçı Kayseri​'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda gerçekleşecek. 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan müsabakanın ardından 19 Kasım Salı günü Podgorica Şehir Stadyumu'ndaki Karadağ ile karşı karşıya geleceğiz. ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE GÜNCEL PUAN DURUMU Güncel puan durumu şöyle: Türkiye 10 Galler 8 İzlanda 4 Karadağ 0 İlgili Haberler Türkiye-Galler karşılaşmasının tarihi netleşti