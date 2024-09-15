Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 2-0 sona erdi! Karşılaşmanın istatistikleri belli oldu
15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ve Fenerbahçe arasında oynana karşılaşmma sona erdi. Maçın bitmesinin ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, istatistiklerin ne olduğu gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun beşinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın galibi belli oldu.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?
Kasımpaşa deplasmanına çıkan Fenerbahçe rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk golü dakika 22'de Alan Saint-Maximin'den geldi.
İkinci gol ise Allan Saint-Maximin'e yapılan penaltıyı kullanan Dusan Tadic tarafından 39. dakikada atıldı.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ
Karşılaşmada sarı-lacivertlilerden Jayden Oosterwolde sarı kart gördü.
Fenerbahçe'nin diğer istatistikleri ise şöyle:
- Toplam şut: 6
- İsabetli şut sayısı: 2
- Topla Oynama: %41
- Pas: 340
- Pas İsabetli: %73
- Faul: 16
- Sarı kart: 1
- Kırmızı kart: 0
- Ofsayt: 3
- Korner: 5
Kasımpaşa'dan ise Mamadou Fall, Nicholas Opoku ve Claudio Winck sarı kart aldı.
Kasımpaşa'nın sarı-lacivertliler karşısındaki diğer istatistikleri ise şöyle:
- Toplam şut: 14
- İsabetli şut sayısı: 2
- Topla Oynama: %59
- Pas: 455
- Pas İsabetli: %79
- Faul: 11
- Sarı kart: 3
- Kırmızı kart: 0
- Ofsayt: 2
- Korner: 6
FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçından aldığı 3 puan ile birinci sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler toplamda 13 puan ile Süper Lig'in beşinci haftasını geride bıraktı.
Süper Lig puan tablosu ise şöyle:
- Fenerbahçe - 13
- Galatasaray - 12
- Başakşehir - 10
- Beşiktaş - 9
- Eyüpspor - 9
- Konyaspor - 7
- Sivasspor - 7
- Göztepe - 6
- Samsunspor -6
- Kasımpaşa - 5
- Antalyaspor - 4
- Rizespor - 4
- Gaziantep FK - 3
- Bodrumspor - 3
- Trabzonspor - 2
- Kayserispor - 2
- Alanyaspor - 2
- Hatayspor - 1
- Adana Demirspor - 1