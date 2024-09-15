Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 2-0 sona erdi! Karşılaşmanın istatistikleri belli oldu

15 Eylül 2024 18:24 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:01

15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ve Fenerbahçe arasında oynana karşılaşmma sona erdi. Maçın bitmesinin ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, istatistiklerin ne olduğu gündeme geldi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına 3 eksik ile çıkıyor!

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına 3 eksik ile çıkıyor!

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun beşinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın galibi belli oldu.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa deplasmanına çıkan Fenerbahçe rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk golü dakika 22'de Alan Saint-Maximin'den geldi.

İkinci gol ise Allan Saint-Maximin'e yapılan penaltıyı kullanan Dusan Tadic tarafından 39. dakikada atıldı.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmada sarı-lacivertlilerden Jayden Oosterwolde sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin diğer istatistikleri ise şöyle:

Toplam şut: 6

İsabetli şut sayısı: 2

Topla Oynama: %41

Pas: 340

Pas İsabetli: %73

Faul: 16

Sarı kart: 1

Kırmızı kart: 0

Ofsayt: 3

Korner: 5

Kasımpaşa'dan ise Mamadou Fall, Nicholas Opoku ve Claudio Winck sarı kart aldı.

Kasımpaşa'nın sarı-lacivertliler karşısındaki diğer istatistikleri ise şöyle:

Toplam şut: 14

İsabetli şut sayısı: 2

Topla Oynama: %59

Pas: 455

Pas İsabetli: %79

Faul: 11

Sarı kart: 3

Kırmızı kart: 0

Ofsayt: 2

Korner: 6

FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçından aldığı 3 puan ile birinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler toplamda 13 puan ile Süper Lig'in beşinci haftasını geride bıraktı.

Süper Lig puan tablosu ise şöyle: