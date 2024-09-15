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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 2-0 sona erdi! Karşılaşmanın istatistikleri belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
15 Eylül 2024 18:24 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:01

15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ve Fenerbahçe arasında oynana karşılaşmma sona erdi. Maçın bitmesinin ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, istatistiklerin ne olduğu gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun beşinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın galibi belli oldu.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 2-0 sona erdi! Karşılaşmanın istatistikleri belli oldu - 1. Resim

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa deplasmanına çıkan Fenerbahçe rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk golü dakika 22'de Alan Saint-Maximin'den geldi. 

İkinci gol ise Allan Saint-Maximin'e yapılan penaltıyı kullanan Dusan Tadic tarafından 39. dakikada atıldı. 

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 2-0 sona erdi! Karşılaşmanın istatistikleri belli oldu - 2. Resim

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmada sarı-lacivertlilerden Jayden Oosterwolde sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin diğer istatistikleri ise şöyle:

  • Toplam şut: 6
  • İsabetli şut sayısı: 2
  • Topla Oynama: %41
  • Pas: 340
  • Pas İsabetli: %73
  • Faul: 16
  • Sarı kart: 1
  • Kırmızı kart: 0
  • Ofsayt: 3
  • Korner: 5

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 2-0 sona erdi! Karşılaşmanın istatistikleri belli oldu - 3. Resim

Kasımpaşa'dan ise Mamadou Fall, Nicholas Opoku ve Claudio Winck sarı kart aldı.

Kasımpaşa'nın sarı-lacivertliler karşısındaki diğer istatistikleri ise şöyle:

  • Toplam şut: 14
  • İsabetli şut sayısı: 2
  • Topla Oynama: %59
  • Pas: 455
  • Pas İsabetli: %79
  • Faul: 11
  • Sarı kart: 3
  • Kırmızı kart: 0
  • Ofsayt: 2
  • Korner: 6

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 2-0 sona erdi! Karşılaşmanın istatistikleri belli oldu - 4. Resim

FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçından aldığı 3 puan ile birinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler toplamda 13 puan ile Süper Lig'in beşinci haftasını geride bıraktı. 

Süper Lig puan tablosu ise şöyle:

  1. Fenerbahçe - 13
  2. Galatasaray - 12
  3. Başakşehir - 10
  4. Beşiktaş - 9
  5. Eyüpspor - 9
  6. Konyaspor - 7
  7. Sivasspor - 7
  8. Göztepe - 6
  9. Samsunspor -6
  10. Kasımpaşa - 5
  11. Antalyaspor - 4
  12. Rizespor - 4
  13. Gaziantep FK - 3
  14. Bodrumspor - 3
  15. Trabzonspor - 2
  16. Kayserispor - 2
  17. Alanyaspor - 2
  18. Hatayspor - 1
  19. Adana Demirspor - 1

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Kaynak: TGRT Haber
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